Squid Game jakiego nie znasz wystartuje w listopadzie. Zobacz zwiastun

Squid Game: Wyzwanie to najnowszy pomysł Netfliksa na jeszcze intensywniejszą monetyzację popularnej marki koreańskiego serialu. Drugi sezon Squid Game powstaje w tle, a w międzyczasie już tej zimy gigant zaserwuje zupełnie nową produkcję opartą na motywach serii. Mowa o teleturnieju Squid Game: Wyzwanie, który zapowiedziany został już kilka miesięcy temu.

Squid Game: Wyzwanie. Teleturniej na motywach serialu trafi na Netflix już w 22. listopada!

Jak od początku informowali twórcy Squid Game: Wyzwanie, tamtejsi uczestnicy zmierzą się w konkurencjach które mogliśmy obserwować na ekranach w serialu. Z tą jednak zasadniczą różnicą, że ich finał nie będzie równie dramatyczny, jak miało to miejsce w pierwowzorze. Wszyscy mają wyjść z tej zabawy cali i zdrowi, a do znanych konkurencji dołączą także autorskie propozycje, które mają urozmaicić całość. Tutaj również na pierwszym planie ma być taktyka i odpowiednie podejście do tej zabawy. Ale warto też mieć oko na wygranej bo... jest o co walczyć. Na zwycięzcę Squid Game: Wyzwanie czeka ponad cztery i pół miliona dolarów do zgarnięcia.

Teleturniej zadebiutuje na platformie Netlix już za niespełna miesiąc. Dokładniej rzecz ujmując: 22. listopada. Twórcy jednak nie zdecydowali się wypuścić wszystkich odcinków jednocześnie — dodawane będą co tydzień, a finału doczekamy się dwa tygodnie po starcie: 6. grudnia 2023 roku.

Na tę chwilę nie do końca wiadomo czego się spodziewać. Wieści z tworzenia teleturnieju były dość niepokojące (mowa była m.in. o częstym zapotrzebowaniu na pracę medyków). Ale jak finalnie wypadł on w praktyce — dowiemy się już za kilka tygodni.