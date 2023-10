Nienawidzisz Google? Ten smartfon jest dla Ciebie!

Wciąż jeszcze można kupić na Kickstarterze telefon Murena 2. Ma to być najbardziej prywatny telefon z Androidem.

W naszym smartfonie trzymamy dziś wszystkie nasze najpilniej strzeżone rzeczy. W telefonie mamy nasze zdjęcia, kontakty, informacje o nas, loginy i hasła do portali, dokumenty czy kontakty do naszych znajomych. I o ile wiadomo, że trzeba telefon chronić przed złodziejami czy złośliwym oprogramowaniem, to jest jedna firma, przed którą naszego smartfona nie ochronimy, jeżeli tylko mamy urządzenie z Androidem. Tą firmą jest oczywiście Google.

Firma zbiera tony danych od każdego użytkownika i na obecnym etapie nawet się z tym nie kryje. To sprawia, że wielu ludzi jest wkurzonych na Google, ale też - na to, że na rynku nie ma skutecznych alternatyw dla tego monopolisty. Dlatego też na przestrzeni lat powstało kilka inicjatyw skupionych na prywatności. Jedna z najciekawszych właśnie wchodzi do produkcji.

Czym jest Murena 2 i system /e/OS?

Murena 2 to kickstarterowy projekt, który zebrał ponad 160 tysięcy z zakładanych 27 tysięcy dolarów, niezbędnych do uruchomienia produkcji. Kampania okazała się więc niezwykle udana, a dzięki wsparciu społeczności - produkcja telefonu może ruszyć. Murena 2 ma być w swoich założeniach najbardziej bezpiecznym telefonem na rynku. Jak ma zamiar to osiągnąć?

Otóż przez połączenie zabezpieczeń hardware'owych i software'owych. Jeżeli chodzi o hardware - telefon ma dwa slidery. Jeden z nich wyłącza kompletnie kamerę i mikrofon, dzięki czemu mamy pewność, że żadna aplikacja nas nie podsłuchuje, a drugi - sieć, by mieć pewność, że nic nie udostępnia za plecami np. naszej lokalizacji.

Jeżeli natomiast chodzi o oprogramowanie, to telefon działa na systemie nazwanym /e/OS, który może być znany osobom, które kojarzą chociażby serię Faiphone. /e/OS jest bowiem Androidem zupełnie pozbawionym usług Google (zamiast tego jest microG), a aplikacje takie jak mapy czy przeglądarka zostały tu zastąpione odpowiednikami powstałymi na licencji wolnego oprogramowania. /e/OS chwali się też, że nie zbiera żadnych danych o samych użytkownikach, co jest zdecydowanym plusem.

Do tej pory /e/OS dostępny był wyłącznie jako custom ROM dla innych urządzeń, jak właśnie Fairphone, natomiast dzięki Murenie możemy mieć nie tylko smartfon z bezpiecznym oprogramowaniem, ale też - urządzenie, które chroni naszą prywatność także na poziomie sprzętowym. Oczywiście - wciąż mamy do czynienia z Androidem, więc jeżeli będziemy chcieli sobie zainstalować np. Mapy Google - nie będzie problemu. Chociaż oczywiście jest to trochę sprzeczne z ideą kupowania takiego urządzenia.

Minusem może być natomiast cena. Jeżeli chcemy wziąć udział w kickstarterowej akcji, to za telefon będziemy musieli zapłacić około 1780 zł, co jest nieco wysoką ceną jak na smartfon z Mediatekiem Helio P70, 8 GB RAM i ekranem OLED 60 Hz. Taki procesor był m.in w Motoroli One Macro czy Oppo Reno Lite i można powiedzieć, że obecnie jest to już układ nieco przestarzały.

Niemniej -akcja cieszy się dużą popularnością, co oznacza, że są osoby, które faktycznie cenią swoją prywatność. Jesteście jednymi z nich?