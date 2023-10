Reklamy i influencerzy. Potrzebne są nowe zasady gry w mediach społecznościowych

UOKiK rozmawia z największymi platformami i szuka sposobów ukrócenia procederu udostępniania w mediach społecznościowych reklam niedozwolonych produktów. To kolejny etap uporządkowujący kwestie sponsorowanych treści.

UOKiK od dłuższego czasu przygląda się sprawie publikowania przez popularnych influencerów reklam w serwisach społecznościowych. Wydane w zeszłym roku zalecenia, w postaci Rekomendacji Prezesa UOKiK w sprawie oznaczania treści komercyjnych w mediach społecznościowych przynoszą efekty, choć i tak nie wszyscy się do nich stosują. Na przestrzeni ostatnich miesięcy wielokrotnie słyszeliśmy o problemach znanych nazwisk, które albo nie oznaczają akcji partnerskich na swoich profilach np. na Instagramie lub reklamują produkty, których reklamować nie można.

Przykład? W lipcu ubiegłego roku Urząd postawił zarzuty niejednoznacznego oznaczania materiałów reklamowych na Instagramie trzem influencerom z branży fitness - Katarzynie Dziurskiej, Katarzynie Oleśkiewicz-Szubie oraz Piotrowi Liskowi. Twórcy w swoich wpisach w mediach społecznościowych mieli promować za wynagrodzeniem produkty różnych firm, w tym Olimp Laboratories, bez jednoznacznego oznaczania treści sponsorowanych. Kilka miesięcy temu na firmę oraz influencerów zostały nałożone kary. Jak podawał Urząd, mieliśmy tu do czynienia z pierwszymi karami nałożonymi zarówno na twórców, jak i na reklamodawcę za nieprawidłowe oznaczanie treści reklamowych.

A co zrobić, by usprawnić system i zwiększyć świadomość influencerów i firm? UOKiK postanowił usiąść z najpopularniejszymi platformami do stołu i przeprowadzić dyskusję na temat reklamy w mediach społecznościowych.

Okrągły stół UOKiK - reklamy w mediach społecznościowych

W spotkaniu okrągłego stołu zainicjowanym przez Prezesa UOKiK wzięli udział przedstawiciele trzech największych platform społecznościowych w Polsce: Meta (Facebook i Instagram), Google (YouTube) oraz TikTok. Przyznali oni, że mimo obowiązywania wewnętrznych regulacji dotyczących treści na ich serwisach i przestrzegania krajowych przepisów, nadal istnieje problem reklamowania zakazanych produktów lub usług. Wyraziły gotowość do współpracy zarówno z organami nadzoru jak i branżą.

Podczas dyskusji przedstawiciele Urzędu Rejestracji Produktów, Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz Krajowej Administracji Skarbowej podzielili się swoimi doświadczeniami i obserwacjami. Najważniejszymi tematami rozmów były kampanie reklamowe promujące produkty lub usługi z kategorii zakazanych, gdzie nie ma prawnie dozwolonej formy reklamy.

Uczestnicy rozmów uznali, że strona społeczna, czyli branża reklamowa (iAB Polska, Rada Reklamy) i akademicy (przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza), również jest kluczowym partnerem i podkreślili konieczność współpracy i dzielenia się doświadczeniami pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku.

Co z reklamami w mediach społecznościowych? Potrzebne są jasne wytyczne

Konsekwentnie działamy w temacie influencer marketingu. Weryfikujemy prawidłowe oznaczanie treści reklamowych publikowanych w mediach społecznościowych przez influencerów – edukując i prowadząc działania sformalizowane. Jednocześnie dostrzegamy kolejne obszary, które dotyczą przede wszystkim przekraczania zakazu reklamowania niedozwolonych produktów lub usług, czego przykładem są hazard i alkohol. Te problemy zgłaszają nam sami użytkownicy, choć to nie w gestii UOKiK jest eliminowanie tego typu przypadków łamania prawa. Reklam niedozwolonych produktów byłoby z pewnością mniej gdyby platformy zintensyfikowały działania do zapobiegania im, a także wyciągały konsekwencje wobec influencerów za łamanie prawa i regulaminów platform, w tym poprzez częstsze zawieszanie kont lub ich całkowite usuwanie. Wspólnie z innymi instytucjami apelujemy zatem do platform o podjęcie wyzwania, jakim jest szybkie eliminowanie niedozwolonych przekazów komercyjnych oraz wyciąganie konsekwencji względem twórców treści

- mówił Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, że brak klarownego oznaczenia treści komercyjnych oraz nielegalna reklama produktów i usług stanowią istotne wyzwania w kontekście rozwoju cyfryzacji społeczeństwa oraz powszechnego dostępu do mediów społecznościowych. Rozpoczęta dyskusja w sprawie usprawnienia nadzoru nad reklamami, które mogą naruszać przepisy prawne, będzie kontynuowana.

Okrągły stół, który został zainicjowany przez UOKiK, wpisuje się w działania instytucji zajmujących się ochroną konsumentów. 16 października Komisja Europejska udostępniła "Influencer Legal Hub". To narzędzie mające na celu zwiększenie świadomości dotyczącej obowiązków prawnych, które muszą być przestrzegane przez twórców treści w internecie, a także ogólnych przepisów związanych z uczciwymi praktykami handlowymi.

Stock image from Depositphotos