Składane smartfony stają się codziennością. Coraz więcej producentów sięga po elastyczne ekrany by zaoferować użytkownikom coś innego, niż standardowe bryły telefonów, które już niczym nie zaskakują - bo w sumie nie mają już czym. Przyszła więc pora na innowacje i nieco inne podejście do kształtu urządzeń mobilnych. Składane na zewnątrz, do wewnątrz i z klapką. Te ostatnie stają się coraz popularniejsze i są dostępne przystępnej cenie. Samsung Galaxy Z Flip, Z Flip 3, Motorola RAZR, Huawei P50 Pocket to tylko początek. W przyszłym roku będzie ich więcej.

OPPO szykuje się do premiery własnego, składanego smartfona z klapką. Również Motorola chce "odświeżyć" swoją markę RAZR. RAZR i RAZR 5G, choć na rynku pojawiły się w 2020 r., nie były do końca udanymi urządzeniami. Za cenę 7299 zł, w której sprzedawany był podstawowy model, można było oczekiwać znacznie więcej. Model 5G, który na premierę kosztował 6499 zł również nie zachwycał swoimi podzespołami. Czy trzecie podejście Motoroli do smartfona z klapką będzie udane? Pozostaje tylko czekać na oficjalne zapowiedzi, gdyż mowa jest o flagowcu w nowej odsłonie.

Xiaomi patentuje smartfona z klapką. Coś mi on przypomina

Wśród producentów, którzy w swojej ofercie posiadają składane smartfony nie mogło zabraknąć Xiaomi. Ich Mi Mix Fold co prawda nigdy do Polski nie dotarł, jednak firma pracuje nad rozwojem swojej linii składaków. A świadczy o tym wniosek o certyfikację do Chińskiej Krajowej Administracji Własności Intelektualnej. Co ciekawe, zgłoszone przez Xiaomi projekty składanego smartfona do złudzenia przypominają to, co w 2020 r. na rynek wypuścił Samsung.

Pierwszy model Galaxy Z Flip na zewnętrznej obudowie wyposażony był w podwójną kamerkę oraz niewielki 1,05-calowy ekran, tzw. Cover Screen pozwalający m.in. na wyświetlanie powiadomień, przycisków multimedialnych, godziny, stanu naładowania baterii, itp. Xiaomi nieco zmodyfikowało ten wygląd umieszczając aparaty i ekran na jednej wyspie. Po rozłożeniu smartfona różnice są większe. W urządzeniu Xiaomi wcięcie, najprawdopodobniej na dwa aparaty, umieszczone jest po lewej stronie ekranu.

Ekran zewnętrzny i aparaty w Samsung Galaxy Z Flip

Nie wiadomo jednak kiedy Xiaomi zdecyduje się na prezentację swojego smartfona z klapką. Niewykluczone, że nowe urządzenie pojawi się w sprzedaży w przyszłym roku. 2022 r. ma być tym rokiem, w którym chińska firma chciałaby wypuścić na rynek kilka kompaktowych telefonów, które przypadną do gustu osobom, które szukają nieco mniejszych smartfonów niż obecne flagowce, oferujące ekrany powyżej 6,5-cali. Składany z klapką wpisałby się w ten trend idealnie.

Podoba mi się kierunek, w jakim podążają producenci starający się zaskoczyć czymś więcej, niż liczbą aparatów. Technologia składanych smartfonów, zarówno w postaci klapek i rozkładanych jak książka, stale się rozwija. OPPO Find N pokazało, że elastyczny ekran nie musi posiadać charakterystycznego załamania w miejscu zgięcia, który dla części potencjalnych użytkowników był mocno zniechęcający. Czy przyszły rok będzie należał do smartfonów z klapką za przystępną cenę? Wszystko na to wskazuje.