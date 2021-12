Zapytaliśmy Xiaomi, dlaczego telefony wyglądają tak, jak wyglądają. Oto, co powiedzieli

Jeżeli wybieramy telefon, możemy wiele mówić o tym, jakie ma podzespoły, jak dobry jest ekran czy też jaką ma baterię, ale nie oszukujmy się - wygląd urządzenia ma znaczenie. W końcu na co dzień widzimy tylko to, co jest na zewnątrz i czy chcemy czy nie, przy kupnie zwracamy jakąś część uwagi na to, jak telefon wygląda. W tym wypadku ściera się ze sobą wiele priorytetów i każdy producent stara się wpasować w gusta klientów. Z jednej strony mamy firmy jak Apple czy Google któe pilnują swojego języka projektowania, pośrodku jest Samsung który co prawda często coś zmienia, ale ich urządzenia można ładwo rozpoznać. Na drugim krańcu jest natomiast cała reszta, która wygląd swojego portfolio zmienia praktycznie co roku. Jedną z takich firm jest Xiaomi. Przy premierze smartfona Xiaomi 11T widać było wyraźnie, że producent nie ma zamiaru zachować cokolwiek udanego wyglądu Mi 11. Zaczęło mnie zastanawiać - dlaczego tak się dzieje i dlaczego współczesne smartfony wyglądają tak jak wyglądają. Zapytałem w tym temacie PR'owca Xiaomi, który skontaktował mnie z centralą w Chinach.

Na moje pytania odpowiedziała Abi Go, Head of Product Marketing w Xiaomi Technology

K.R.: Zacznijmy od najważniejszego pytania. Nad tym, jak będą wyglądały kolejne flagowce firmy pracuje cały sztab ludzi. Czy mógłbym prosić o opisanie pokrótce, jak wygląda krok po kroku proces tworzenia wyglądu telefonów w Xiaomi.

A. G.: Po pierwsze, projektowanie smartfonu nie uda się bez uprzedniego ustalenia jego specyfikacji i funkcji. Jak mówi branżowe powiedzenie „forma pochodzi od funkcji". Zawsze w pierwszej kolejności skupiamy się na doświadczeniu użytkownika, jego wrażeniach z używania urządzenia oraz właściwych rozwiązaniach sprzętowych i programowych. Dopiero potem zastanawiamy się nad budową urządzenia. W procesie projektowania bardzo ważnymi etapami są: analiza rynku, technologii, konkurencji i trendów; badania konsumenckie; przygotowanie scenariuszy użytkowania oraz zdefiniowanie cech produktu.

Projektowanie smartfonu to trudna sztuka, ponieważ przy współczesnych telefonach można zrobić relatywnie niewiele by odróżnić je od urządzeń konkurencji. Na jakie aspekty designu najbardziej zwraca uwagę zespół Xiaomi i dlaczego?

Biorąc pod uwagę, jak wyglądają dzisiejsze smartfony, jaką mają formę, wprowadzanie drastycznych zmian i wyróżnienie się na tle konkurencji jest bardzo trudne. Niemal wszyscy producenci skupiają się na zmianach obudowy urządzeń. Stosują inne materiały, techniki wykończenia powierzchni czy kolory. Warto tu wspomnieć, że istotą oryginalności naszych smartfonów jest MIUI – żywy, stale ulepszany system, który daje naszym klientom dużo więcej niż sam sprzęt.

Projektowanie wyglądu smartfonu to nie tylko aspekty wizualne, ale też dbanie o to, by użytkownikowi wygodnie się z niego korzystało. Liczy się tu wszystko, od krzywizny plecków po wielkość wysepki na aparaty. Co jest najtrudniejszym elementem procesu tworzenia designu smartfonów?

Proces projektowania smartfonu musi opierać się na wyważeniu roli poszczególnych komponentów i funkcji tak, aby zmieścić się w założonej cenie. Wprowadzanie innowacji i nowych pomysłów jest łatwe. Z drugie strony, klienci są jednak przyzwyczajeni do pewnych rozwiązań, więc sama decyzja o usunięciu czy zmianie funkcji, jest bardzo trudna – trudniejsza niż większość użytkowników sobie wyobraża

Na rynku możemy obserwować kilka firm, które bardzo mocno pilnują, by ich urządzenia były spójne wizualnie pomiędzy generacjami. U Xiaomi natomiast możemy obserwować większą różnorodność z generacji na generację, np. model 11T zaprezentowany pół roku później wygląda zupełnie inaczej niż zaprezentowany pół roku wcześniej Mi 11 (u którego wygląd był ważną częścią prezentacji). Co motywowało Państwa decyzję by porzucić ten design w kolejnych modelach? Jak ważna dla Xiaomi jest spójność wizualna?

Mi 11 i Xiaomi 11T należą do większej rodziny serii Xiaomi, stosujemy jednak dla tych telefonów zupełnie inne pozycjonowanie produktowe. Są one przeznaczone dla różnych odbiorców, zaprojektowane w taki sposób, by zaspokoić nieco inne potrzeby użytkownika. Dlatego też ich wzornictwo jest inne. W Xiaomi, za każdym razem, gdy projektujemy nowy produkt, staramy się znaleźć równowagę pomiędzy spójnością wizualną a oryginalnością.

Wiadomo, że smartfony nie są przygotowywane z dnia na dzień i z pewnością przygotowujecie już pomysły na to, jak będą wyglądały smartfony przyszłości. Wiem, że nie mam szans na uzyskanie w tym temacie żadnych konkretów, ale muszę zapytać – czego jako klienci możemy spodziewać się w najbliższym czasie?

Technologia się zmienia. W przyszłości smartfon nie będzie urządzeniem jednowymiarowym, kojarzonym jedynie z konkretnymi funkcjami, które od wielu lat znamy i używamy. Za jakiś czas smartfony staną się dla nas głównym narzędziem interakcji ze światem. Ten proces już się rozpoczął.

Xiaomi będzie nadal pionierem w zakresie sprzętu, oprogramowania, doświadczeń i nie tylko. Ponieważ innowacyjność jest ważną częścią Xiaomi, jesteśmy zawsze otwarci na badanie różnych dróg, pomysłów i technologii. Pracujemy w poczuciu, że tuż za rogiem zawsze może czekać na nas jakieś nowe, ekscytujące odkrycie technologiczne.

Jak zapewne sami czujecie, odpowiedzi pozostawiają pewien niedosyt, ale to tylko pokazuje, że temat jest z gatunku "trudnych". To, jak będzie wyglądał kolejny telefon marki jest bardzo pilnie strzeżoną tajemnicą, Jestem bardzo ciekawy, jak w kontekście tej rozmowy będzie prezentował się chociażby Xiaomi 12.

Jaka jest wasza opinia na temat wyglądu współczesnych smartfonów. Zgadzacie się z tym, co sądzi centrala Xiaomi?