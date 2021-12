Trzecie podejście Motoroli - składany RAZR będzie wreszcie flagowcem?

Motorola RAZR może i była pierwszym składanym pionowo smartfonem, który nawiązywał do tradycycji serii RAZR, ale z pewnością nie była udanym urządzeniem. Teraz powinno się to zmienić.

Do trzech razy sztuka?

Motorola RAZR i RAZR 5G nie były może całkiem złymi telefonami i do tego nadal otrzymują aktualizacje systemowe, ale na pewno daleko im do udanych modeli. Tym bardziej jeśli spojrzymy na nie przez pryzmat ceny, która była bardzo wysoka. Obecnie jeśli ktoś chciałby składany smartfon w formie "clamshell" to skieruje swój wzrok w stronę Samsunga Z Flip 3, który wypada znacznie lepiej niż produkty Motoroli. Niedługo może się to jednak zmienić, bo jak wynika z przecieków, trwają prace nad trzecią wersją RAZR, która powinna zadebiutować w przyszłym roku.

Według postu opublikowanego na łamach chińskiego portalu Weibo, nowa Motorola RAZR będzie miała mocniejszy procesor oraz nowy interfejs, bardziej przyjazny dla użytkownika. Wygląda też na to, że poprawiony zostanie również design urządzenia. To oczekiwana zmiana, bo pierwsze dwa modele RAZR były praktycznie identyczne i miały swoje bolączki. Wiele wskazuje też na to, że nowy RAZR najpierw trafi na rynek chiński. To akurat nic dziwnego, bo marka Motorola należy obecnie do chińskiego Lenovo.

Czy znajdą się chętni na zakup składanego smartfona Motoroli? Z tym może być różnie, wszystko jak zwykle rozbije się o cenę. Składane urządzenia nie zrobiły jak do tej pory furory na rynku, ale cena jest tylko jednym z czynników. Początkowe zainteresowanie było duże, ale ostatecznie większość z nas nadal woli pozostać przy tradycyjnych konstrukcjach. Zmiana jest jednak możliwa, musi być jednak podparta nie tylko odpowiednią specyfikacją, ale również wytrzymałością składanych smartfonów, co do której nadal wielu klientów ma wątpliwości.