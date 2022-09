Kozackie gry w Game Passie! Xbox jest jak rozpędzona lokomotywa

Najpierw fenomenalny Nintendo Direct, podczas którego zapowiedziano takie rewelacje jak chociażby The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Octopath Traveler 2, Kirby's Return To Dreamland Deluxe czy Fire Emblem Engage. Kilka godzin później mieliśmy do czynienia ze State of Play od PlayStation, podczas którego zobaczyliśmy zapowiedzi lub nowe materiały z Tekkena 8, Like a Dragon: Ishin, Rise of the Ronin czy God of War: Ragnarok. Microsoft nie pozostał dłużny i dzisiaj ogłosił kilka ciekawych nowości podczas Tokyo Game Show!

Persona 5 wkrótce w Game Passie. Xboksowi gracze będą mogli doświadczyć jednej z najlepszych serii jRPG w historii!

Tokyo Game Show, więc od japońskiej gry cały pokaz się rozpoczął. Microsoft przypomina, że Persona 5 The Royale trafi do usługi Xbox Game Pass już w przyszłym miesiącu. Co więcej, wrócił temat Persony 3 i 4 - nie podano jednak dokładnych dat, kiedy poprzednich części możemy spodziewać się w abonamencie. Cały czas utrzymywana jest wersja “wkrótce”.

Wo Long Fallen Dynasty, czyli kolejny souls-like w klimatach Nioh

Podczas Xbox & Bethesda Games Showcase w tym roku po raz pierwszy mieliśmy okazję przyjrzeć się Wo Long Fallen Dynasty. Microsoft też chce mieć swoje Ghost of Tsushima, lecz z nieco większą szczyptą inspiracji Niohem - najnowsza produkcja TEAM NINJA będzie grą akcji, która ma zaoferować świetne wrażenia wizualne i doskonałą historię. Nowy materiał z gry zdaje się jednak potwierdzać, że będzie to kolejny przedstawiciel gatunku souls-like, w związku z czym podczas rozgrywki niejednokrotnie się napocimy.

Exoprimal, nowy hit Capcomu, ze zwiastunem fabularnym

Exoprimal nie może się nie udać. Gigantyczne mechy, wyciągnięte rodem z Neon Genesis Evangelion, mierzące się z chmarą… dinozaurów. Jeśli ten opis jakimś cudem nie zdołał Was do siebie przekonać, to może zrobi to dzisiejszy zwiastun nakreślający historię tej produkcji. Mnie osobiście w przypadku tego tytułu fabuła średnio interesuje i czekam na prawdziwą rozwałkę - humanoidalne, gigantyczne roboty mierzące się z dinozaurami to połączenie, które brzmi jak absolutne spełnienie marzeń.

BlazBlue, Guilty Gear Strive i Naraka Bladepoint

Kolejne informacje przedstawione podczas Tokyo Game Show to fakt, że BlazBlue Cross Tag Battle oraz Guilty Gear Strive pojawią się w Game Passie wiosną przyszłego roku. Następnie zaprezentowano nowy materiał z Naraka Bladepoint, który skupiał się na nowej zawartości - mapie Holoroth, bohaterce Yin oraz świeżej kampanii fabularnej.

Kultowych jRPG nigdy nie za wiele. Ni no Kuni i Danganronpa V3 Anniversary Edition pojawią się w Game Passie!

Ni no Kuni to jedno z tych jRPG, któremu udało się skraść serca naprawdę wielu graczy na całym świecie. Świetnie zrealizowana i wzruszająca przygoda inspirowana dziełami studia Ghibli będzie dostępna dla wszystkich posiadaczy abonamentu Xbox Game Pass jeszcze dziś - szykujcie się zatem na pobieranie Ni No Kuni: Wrath of the White Witch Remastered!

To jednak nie koniec rewelacji dla fanów japońskich produkcji. Microsoft poinformował, że w Game Passie zawita również Danganronpa V3 Anniversary Edition, co jest doskonałą informacją.

Overwatch 2 z nową bohaterką. Poznajcie Kiriko

Overwatch 2 od Blizzarda nadchodzi wielkimi krokami. Podczas Tokyo Game Show mieliśmy okazję poznać nową bohaterkę, która trafi do tego dynamicznego sieciowego shootera. Kiriko będzie supportem, więc główną rolą tej postaci będzie dbanie o zdrowie kompanów - niemniej jednak, jak już mogliśmy nauczyć się z pierwszej części Overwatcha, bohaterowie wsparcia również potrafią wyjść z potrzasku.

Klasyczne jRPG i własne Pokemony Microsoftu

Jesteście fanami starych jRPG z tą wyjątkową oprawą graficzną? Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes zapowiada się na prawdziwą gratkę dla wszystkich fanów klasycznych reprezentantów tego gatunku.

Co więcej, Microsoft pokazał swoje własne… Pokemony. Palworld to produkcja, która połączy zasmysł z Pokemon Legends Arceus z craftingiem i bronią palną. Brzmi i wygląda dziwnie - na razie niespecjalnie mnie to kupiło, ale może kolejne materiały zdołają coś w tej kwestii zmienić.

Deathloop wreszcie trafi na Xboksy. Gdyby tego było mało, zadebiutuje w Game Passie!

Deathloop, ogłoszony przez redakcję Antyweb najlepszą grą 2021 roku, po roku wreszcie trafi na konsole Xbox. Jak plotkowało się od jakiegoś czasu, produkcja Arkane Studios już 20 września pojawi się w Game Passie ze wszystkimi aktualizacjami wprowadzonymi przez ten rok oraz dodatkową zawartością Golden Loop.

Xbox na Tokyo Game Show 2022 - wszystkie gry, które pojawią się w Game Passie

Podczas prezentacji zapowiedziano również kilka innych gier, które pojawią się w abonamencie Xbox Game Pass. Jedną z nich jest Assassin’s Creed Odyssey, co z pewnością ucieszy wielu graczy, szczególnie po ostatnim Ubisoft Forward. Pełną listę znajdziecie poniżej:

15 września:

Assassin's Creed Odyssey

Danganropnpa V3

FUGA: Melodies Of Steel (PC)

No No Kuni: Wrath Of The White Witch Remastered

20 września:

Deathloop

13 października:

Dyson Sphere Program (PC)

Wiosna 2023