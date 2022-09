Dokładnie 1 września studio Ubisoft zdradziło, że pracuje nad najnowszą odsłoną Assassin's Creed, która wróci do korzeni serii . Nie tylko ze względu na epokę, do której zabierze graczy najnowsza odsłona serii, ale przede wszystkim dzięki samej rozgrywce, która czerpać ma garściami z początków "Asasynów". Ma być dużo parkouru, wspinania się na starożytne budowle, skradanie się, wtapianie w tłum i zabijania wrogów po cichu. Mirage opowie historię Basim Ibn Ishaq - postaci znanej z najnowszej odsłony Assassin’s Creed: Valhalla. Śledząc jego losy zawędrujemy na Bliski Wschód przemierzając tętniące życiem ulice Bagdadu z dziewiątego wieku.

W Assassin's Creed Mirage wcielasz się w Basima, przebiegłego ulicznego złodzieja nękanego koszmarnymi wizjami i szukającego odpowiedzi i sprawiedliwości. Dołącz do starożytnej organizacji i poznaj nowe credo, które zmieni los Basima w sposób, którego nigdy nie mógł sobie wyobrazić

Gra pojawi się na obecnej i poprzedniej generacji konsol PlayStation oraz Xbox, a także na komputerach PC. Tradycyjnie, dostępne w sprzedaży będą różne edycje Assassin's Creed Mirage. Od podstawowej, poprzez edycję Deluxe a na wersji kolekcjonerskiej kończąc. Premiera planowana jest na 2023 r. i w niedalekiej przyszłości poznamy więcej szczegółów na temat samej gry i rozgrywki.

Ubisoft Forward 2022. Najciekawsze zapowiedzi

Jednak to nie koniec zapowiedzi z Ubisoft Forward związanych z serią Assassin's Creed. Studio zapowiedziało, że pracuje obecnie nad kilkoma projektami, które będą dostępne na platformie Infinity. To hub, w którym pojawiać się będą kolejne gry z serii. Pierwszymi będą kodowe nazwy "Red" oraz "Hexe". Pierwsza z nich zabierze graczy do feudalnej Japonii, druga opowie o procesach czarownic w Świętym Cesarstwie Rzymskim. Choć studio nie zdradziło wielu szczegółów na temat Infinity ani pierwszych grach, które się pojawią, zapowiada się interesująco - tym bardziej, że od dawna fani prosili o "Asasyna w Japonii".

Ubisoft potwierdził też współpracę z platformą Netflix. Zaowocuje ona m.in. nowym serialem aktorskim Assassin's Creed. W przygotowaniu są też inne projekty związane z serią: od seriali animowanych, poprzez gry mobilne na wyłączność - "Projekt Jade". A skoro jesteśmy przy grach, to subskrybenci VOD będą mieli dostęp m.in. do Valiant Hearts 2 oraz Mighty Quest.

Ubisoft Forward przyniósł też nowy zwiastun do Skull and Bones - pirackiej gry przygodowej, w której gracze staną za sterami statków przemierzających do najdalszych zakątków zakątków Oceanu Indyjskiego. Zwiastun skupia się na rozgrywce, przybliżeniu świata oraz mechanik, które gracze będą wykorzystywali w ciężkiej drodze od wyrzutka do pirackiego kapitana.

Prezentacja przyniosła też szereg innych zwiastunów, m.in. do Mario + Rabbids Sparks of Hope, Trackmanii, która zmierza na konsole, Just Dance 2023, mobilnego Rainbow Six, The Division Heartland czy Riders Republic.

Ubisoft+ za darmo. 30 dni abonamentu za 0 zł

Jednak to nie koniec atrakcji od Ubisoft. Z okazji Ubisoft Forward 2022 firma przygotowała promocję dla graczy wybierając komputery PC jako główną platformę do grania. Do 10 października macie możliwość skorzystania z 30-dniowego okresu próbnego usługi Ubisoft+ całkowicie za darmo. Do wyboru dostępne są dwa plany: PC Access oraz Multi Access. Ten pierwszy oferuje dostęp do 100 tytułów studia, w tym serie Assassin's Creed, Far Cry, Anno, Watch Dogs i wiele innych. Abonament Multi Access daje dodatkowo dostęp do grania w chmurze dzięki platformie Google Stadia. W normalnej ofercie PC Access kosztuje 59,99 zł miesięcznie. Za Multi Access trzeba zapłacić 69,90 zł za miesiąc. Oferta skierowana jest dla nowych abonentów oraz tych, którzy wcześniej już korzystali z usługi Ubisoft+ i chcieliby do niej powrócić.