Wkrótce w The Sims 4 zagracie "za darmo". Gra przechodzi na model F2P

Gry free-to-play nie cieszą się najlepszą sławą. I to nie dlatego, że sama idea jest zła — po prostu wiele z najpopularniejszych tytułów w tej kategorii nie pozwala użytkownikom na nic bez odpowiednio drogich zakupów. Ale każdy kto grał w rozsądnie zmonetyzowane gry free-to-play wie, że nie taki diabeł strasznt — co więcej. Wielu niezaangażowanych użytkowników latami może doświadczyć rozrywki bez płacenia choćby złotówki. Teraz jedna z najpopularniejszych gier ostatnich lat, The Sims 4, oficjalnie kończy z modelem płatnego dostępu. Electronic Arts za kilka tygodni zmieni format zabawy na F2P właśnie.

Podstawowa wersja The Sims 4 za darmo. Gra zmienia model na free-to-play

Electronic Arts, wydawca gry, oficjalnie poinformował dziś, że podstawowa wersja The Sims 4 już za kilka tygodni będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych do pobrania za darmo na wszystkich wiodących platformach: PC (EA, Origin, Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series S/X. Wszyscy zainteresowani będą mogli bez żadnych opłat pobrać grę już 18 października.

Na przestrzeni lat do The Sims zawitały miliony graczy, a EA i Maxis mogły z podziwem obserwować wyzwalanie wyobraźni, odkrywanie i łączenie nietuzinkowych pomysłów i doświadczeń, oraz eksperymentowanie graczy z wersjami samych siebie, zarówno w grze, jak i w prawdziwym życiu. Wraz z przejściem The Sims 4 na model darmowy, zespół chce jeszcze bardziej niż kiedykolwiek oddać się tworzeniu nowych i niepowtarzalnych doświadczeń i będzie kontynuował rozwój i wydawanie Pakietów, Kolekcji oraz zawartości do Ekspresowych Dostaw w najbliższej przyszłości.

Premiera gry miała miejsce we wrześniu 2014 roku. Od tego czasu upłynęło już sporo wody w Wiśle — pojawił się też cały szereg dodatków. Miliony ludzi na całym świecie zdążyło kupić podstawową wersję gry — i w ramach rekompensaty od 17 października będą mogli odbierać najnowszą kolekcję Oaza Wystroju. Jak czytamy w oficjalnej wiadomości prasowej: