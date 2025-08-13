Świetne rozszerzenie do Google Chrome. Później podziękujecie

Trafiłem ostatnio w serwisie Product Hunt na świetne rozszerzenie do Google Chrome, które może pomóc Wam w odchudzeniu folderów z zakładkami w tej przeglądarce.

Osobiście, oprócz dedykowanych folderów z linkami do różnych serwisów, takich jak telekomy, banki czy urzędy, mam klika folderów, dla których brakuje mi już nazw. Zaczynałem od folderu Na później, jak ten się wypełnił wymyśliłem folder ToDo, Różne, Inne, Pozostałe.

Reklama

Jak łatwo się domyślić do wielu linków tam zamieszczonych w ogóle już nie wróciłem. Jak uniknąć takiego zbieractwa i przepełnionego paska folderami z zakładkami w Google Chrome?

Z pomocą przychodzi tu rozszerzenie Best Reminder App. W przypadku, gdy traficie na jakąś stronę, artykuł czy filmik na YouTube, na który nie macie teraz czasu, ale będziecie chcieli wrócić do tej pozycji w przyszłości, nie musicie nią zapełniać kolejnych folderów w przeglądarce.

Wystarczy kliknąć w rozszerzenie, wybrać termin powrotu do niej i przypomnienia o tym, że kiedyś ją odwiedziliście, ewentualnie opatrzeć ją komentarzem typu, co Was w niej urzekło i zamknąć tę stronę.

W zadanym terminie, rozszerzenie Wam przypomni o tej pozycji, możecie je odrzucić jeśli nadal nie macie na to czasu, a w przypadku gdy zaznaczyliście wiele przypomnień, ponowi próbę dotarcia do Was w bardziej dogodnym terminie.

W ustawieniach rzoszerzenia można zaznaczyć, iż samo kliknięcie w nie przeniesie Was do danej pozycji w nowej karcie oraz opcję pokazywania liczby nadchodzących powiadomień na ikonie rozszerzenia.

Wszystkie tak odłożone na później linki, możecie przeglądać w wygodnym panelu, edytować je czy usuwać, bez wypełniania nimi folderów bezpośrednio w przeglądarce.

Rozszerzenie to dostępne jest do pobrania na Google Chrome, ale też na przeglądarkę Brave, Microsoft Edge i Vivaldi.

Źródło: Product Hunt.

Stock Image from Depositphotos.