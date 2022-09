EA wykosi cheaterów z FIFA 23. Nowy system z zabójczą skutecznością

Nadchodząca FIFA 23 będzie pierwszą odsłoną serii, obsługującą międzyplatformowy cross-play. Oznacza to, że gracze z PS5 oraz Xboxa One X/S będą mogli zmierzyć się z zawodnikami na PC. Z uwagi na fakt, że posiadacze komputerów znaczniej częściej dopuszczają się oszustw, EA wprowadza nowy system anti-cheat, który zapobiegnie nieuczciwym praktykom na wirtualnych boiskach.

Młot na cheaterów

EA na firmowym blogu poinformowało, że doświadczają znacznie większej ilości oszustów na platformie PC, którzy na domiar złego zaczęli stosować sztuczki na poziomie jądra (ang. Kernel-level). Chodzi o podstawową część systemu operacyjnego, odpowiedzialną za procesowanie wszystkich jego zadań. To właśnie u podstaw EA umieści po raz pierwszy w historii firmy system EAAC, rzekomo gwarantujący znacznie większą skuteczność zapobiegania oszustwom.

Źródło: EA

Programiści z Electronic Arts twierdzą, że zastosowanie takiego rozwiązania jest absolutnie niezbędne, bowiem dotychczasowe rozwiązania nie były w stanie skutecznie wykrywać nowych rodzajów cheatów.

„Niestety, w ciągu ostatnich kilku lat zaobserwowano duży wzrost liczby cheatów i technik oszukiwania działających w trybie jądra, więc jedynym niezawodnym sposobem ich wykrycia i zablokowania jest uruchomienie tam również naszego anty-cheat'a” – Elise Murphy, starszy dyrektor ds. bezpieczeństwa gier i zapobiegania oszustwom w EA

Nie jest to pierwsze takie rozwiązanie na rynku gamingowym. Activision, które jak nikt inny wie, co to znaczy zmagać się z nieznośnymi cheaterami, wprowadziło w ubiegłym roku autorski system Ricochet do battle royal Call of Duty: Warzone oraz trybów wieloosobowych aktualnych odsłon CoD’a. Anti-cheat od Activision także działa na poziomie jądra i całkiem skutecznie utrudnia życie oszustom w sieciowych strzelankach. Miejmy nadzieje, że równie dobrze sprawdzać będzie się w FIFIE.

Obrazek wyróżniający: EA