God of War: Ragnarok, Tekken 8 i spółka. Podsumowanie prezentacji Sony

Są gry, na które miliony graczy z całego świata wyczekują dłuuuugimiiii miesiącami — bo od ich pierwszej zapowiedzi do faktycznej premiery mija kilka lat. Do takich bez wątpienia zaliczyłbym God of War: Ragnarok. Ale spokojnie, nie zabrakło jej na najświeższej prezentacji gier zmierzających na konsolę PlayStation 5. Co więcej - padła też data premiery! Ale mimo że to bez wątpienia najgorętszy towar zaprezentowany który od pierwszego teasera wzbudza od groma emocji, to nie zabrakło także innych ciekawych zapowiedi. Po kolei!

Tekken 8

Jeżeli jest seria bijatyk którą znają wszyscy, to w Polsce nie jest to ani Street Fighter ani Mortal Kombat - to właśnie Tekken. Od trzeciej odsłony ulubieniec publiczności, który sprawdza się na imprezach i spotkaniach ze znajomymi. W nowej części nie zabraknie Jina i Kazuyi, którzy w pierwszej zajawce toczą pojedynek od którego trudno oderwać wzrok.

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge

Tytuł brzmi znajomo? No tak — bo to gra, która premierę miała już w 2020 roku. Wtedy jednak trafiła wyłącznie na komputery. Teraz z dopiskiem Enhanced Edition dynamiczna strzelanina w wirtualnej rzeczywistości zostaje zapowiedziana na PlayStation VR2.

Demeo

...a skoro jesteśmy już przy odgrzewanych kotletach, to dungeon crawler Demeo w przyszłym roku także trafi do wirtualnej rzeczywistości na konsolach Sony.

Like a Dragon: Ishin

Od samego początku jestem ogromnym fanem serii Yakuza — i jej spin-offy także przyjmuję z otwartymi ramionami. Dlatego cieszę się, że po latach Ryū ga Gotoku Ishin! trafi na Zachód. Trochę to grze zajęło, bowiem pierwotnie ukazała się w 2014 — ale na pocieszenie powiem, że ma to być najeżony usprawnieniami remake.

Howarts Legacy

To ma być największa gra osadzona w uniwersum stworzonego przez J.K. Rowling — ale jej premiera jest stale odsuwana w czasie. Na zaostrzenie apetytu mamy więc nowy trailer prezentujący misję, która dostępna będzie wyłącznie na konsolach Sony.

Pacific Drive

Jeżeli lubicie ociekające tajemniczością, skąpane we mgle, produkcje, to Pacific Drive już teraz może trafić na waszą listę zakupów. Pierwszoosobowy survival zabierze nas do porzuconej strefy pełnej tajemnic.

Synduality

Nowa gra Bandai Namco, w której to ludzie i roboty muszą połączyć siły by przetrwać w nieprzyjaznym świecie. Wygląda jak typowa gra akcji z dość otwartym światem i niekończącymi się pojedynkami. Premiera w przyszłym roku.

Stellar Blade

Gra którą poznaliśmy jako Project Eve zmienia tytuł i... coraz bliższa jest premiery. Od ubiegłego roku poza tytułem niewiele się zmieniło: to wciąż niezwykle dynamiczny slasher. Teraz jednak padły jakieś konkrety związane z premierą — i jeżeli nic się do jej czasu nie zmieni, to w przyszłym roku gra trafi na PlayStation 5. I tylko tam.

Rise of the Ronin

Team Ninja powracają z kolejną grą osadzoną w zaprzeszłej Japonii. Tym razem wcielimy się w Ronina, którym będziemy przemierzać ogromny świat pełen niebezpieczeństw. Wygląda bajecznie, ale niestety. To pierwszy raz kiedy słyszymy o grze, a już teraz twórcy mówią, że gra trafi do nas w 2024... czyli trochę czekania przed nami.

God of War: Ragnarok

Ostatni będą pierwszymi. God of War: Ragnarok już 9 listopada trafi do sklepów na konsole PlayStation 4 oraz PlayStation 5. A obok samej gry dostępne będzie też specjalne, limitowane, wydanie kontrolera Dual Sense, który również doczekał się krótkiej prezentacji. Nie powiem, by powalił mnie urokiem ;).