Mocny początek. Nadchodzi Fire Emblem Engage!

Co istotne - nie jest to kolejny spin-off, a kolejna główna część mieszanki turowej gry strategicznej z jRPG. Trailer zdradza, że w Engage powrócą doskonale nam już znani Marth i Celica, a naszym zadaniem będzie zamiana w Boskiego Smoka w celu uratowania całego Eylos. Brzmi ekscytująco? Całe szczęście nie będziemy musieli długo czekać, bowiem produkcja zadebiutuje na Nintendo Switch już 20 stycznia przyszłego roku.

Produkcja ogłoszona najlepszą grą 2021 roku pojawi się na Switchu

Drugą zapowiedzią podczas dzisiejszego Directa nie była żadna nowa gra, lecz coś, co z pewnością ucieszy całe mnóstwo osób. It Takes Two, kooperacyjna i chwytająca za serce produkcja oraz zwycięzca tytułu gry roku podczas zeszłorocznego The Game Awards, pojawi się na Nintendo Switch. Premiera już 4 listopada.

Fatal Frame: Mask Of the Lunar Eclipse wreszcie na Zachodzie!

Czwarta część Fatal Frame jest już doskonale znana niektórym graczom. Produkcja zagościła bowiem na Wii w 2008 roku, lecz nigdy nie pojawiła się na Zachodzie. Dzisiaj ogłoszono, że wreszcie się to zmieni - i jeśli jesteście fanami tego IP, to macie powody do świętowania. Premiera na początku 2023 roku, a sama gra poza Switchem będzie dostępna na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz na komputerach osobistych z systemem Windows poprzez Steam.

Dodatek do Xenoblade Chronicles 3 i kilka mniejszych premier

Xenoblade Chronicles 3, które niedawno zadebiutowało na Switchu i podbiło serca fanów tego kultowego i doskonałego jRPG, dostanie wkrótce nowe DLC. Dodatek wprowadzi nową grywalną postać o imieniu Ino oraz doda nowe mechaniki walki.

Ponadto, na najnowszej konsoli japońskiej firmy zadebiutują takie gry jak Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake, Fitness Boxing Fist Of The Northstar DLC, OddBallers i TUNIC. Ostatnią pozycją powinniście się szczególnie zainteresować, gdyż jest to fenomenalne AA.

W Nintendo odgrzewanych kotletów nigdy nie za dużo

Nowe materiały z Front Mission 1 oraz 2 pokazują, że praca nad remake’ami wre - i z pewnością ucieszy to niemałą część graczy. Zrobiona od podstaw pierwsza część pojawi się już w listopadzie, a druga - w przyszłym roku. Gdyby tego było mało, Nintendo ogłosiło, że nowej wersji doczeka się również “trójka”.

Story of Seasons: A Wonderful Life to remake Harvest Moon: A Wonderful Life, który pierwotnie pojawił się na konsoli GameCube w 2003 roku. Tym razem będziemy mogli doświadczyć tej przygody na Nintendo Switch, lecz będziemy musieli poczekać do lata 2023 roku.

Octopath Traveler 2 oficjalnie. Kolejna bomba na pokazie Nintendo!

Całkowicie nowi bohaterowie z głęboko rozwiniętymi własnymi historiami i stojąca przed nimi otworem Solistia. Doskonale nam znana grafika 2,5D ze słynnym “rozmyciem”, która robiła wrażenie również w Triangle Strategy - cóż, to po prostu nie może się nie udać. Octopath Traveler 2 pojawi się na Nintendo Switch już 24 lutego 2023 roku!

RPG od Square Enix i nowa zawartość w Mario Kart 8 oraz Switch Sports

Nintendo zapowiedziało również Various Daylife - RPG od Square Enix, które zostało stworzone przez studio, na które składają się deweloperzy mający doświadczenie przy takich produkcjach jak Octopath Traveler i Bravely Default. Całość wygląda naprawdę intrygująco i ma premierę… już dzisiaj. Grę można kupić na Nintendo Switch z poziomu eShopu.

Dostaliśmy także informację dotyczącą nowych tras w Mario Kart 8, którymi są Merry Mountain oraz Peach Gardens. Całość pojawi się jeszcze w tym roku - jak doskonale wiemy, Mario Karta nigdy nie za wiele. Do tego warto dodać, że w Switch Sports wkrótce pojawi się golf.

Kolejna gigantyczna zapowiedź - Pikmin 4 nadchodzi!

Kiedy na scenie pojawił się Miyamoto, wszyscy wiedzieli, że czekają nas konkretne zapowiedzi. Nie myliliśmy się - pierwszą ogromną nowością był Pikmin 4, na co gracze czekali już od kilku lat. Co najważniejsze, w czwartej odsłonie pojawi się całkowicie nowa perspektywa, która pozwoli nam patrzeć na świat z perspektywy małych Pikminów. Dla fanów tej nietuzinkowej i wyjątkowej strategii jest dziś prawdziwe święto - bowiem Pikmin Bloom ze smartfonów nie zdołał ich nasycić. Pikmin 4 zadebiutuje w przyszłym roku.

Bayonetta 3 oraz Raincode z nowymi materiałami z rozgrywki

Bayonetty chyba nie trzeba nikomu przedstawiać - a przynajmniej mam taką nadzieję. Doskonały japoński slasher z charyzmatyczną bohaterką i wyjątkowo wciągającym gameplayem, a nowy gameplay pokazuje, że nie mamy powodów, żeby obniżać swoje oczekiwania. Raincode to również bardzo ciekawa pozycja i zdecydowanie warto zapoznać się z trailerem - na dowód wspomnę, że za tę grę są odpowiedzialni twórcy Danganronpy.

Kolejna dawka premier na Switcha

Fani Resident Evil będą w siódmym niebie. Remake’i drugiej i trzeciej części, a także Resident Evil VII: biohazard oraz Village pojawią się na najnowszej konsoli Nintendo poprzez chmurę jeszcze w tym roku. Ponadto doczekamy się premier takich gier jak SIFU, Crisis Core Remaster, Radiant Silvergun, Endless Dungeon, Life is Strange Collection, Romancing Saga Minstrel Song, Lego Bricktales, Disney Speedstorm czy Fall Guys Season 2.

Różowa, słodziutka kulka destrukcji powraca. Kirby's Return To Dreamland Deluxe nadchodzi!

Kolejną zapowiedzią był Kirby's Return To Dreamland Deluxe, czyli remake produkcji wydanej pierwotnie na Nintendo Wii w 2011 roku. Szalona produkcja ze słodką i jednocześnie niesamowicie niebezpieczną kulką zadebiutuje już 24 lutego przyszłego roku.

Crème de la crème - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom!

Na to wszyscy czekaliśmy. Wreszcie poznaliśmy oficjalny podtytuł kontynuacji The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Poznajcie Tears of the Kingdom i zobaczcie tę przepiękną główną grafikę! Produkcja zostanie utrzymana w dużo mroczniejszym klimacie i zaoferuje wiele nowości w gameplayu. Rozgrywka ma zapewnić wiele nowych, niespotykanych wcześniej rozwiązań, szereg nowych umiejętności Linka oraz rywali.

Poznaliśmy również datę premiery gry. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pojawi się już 12 maja 2023 roku! Zobaczcie nowy trailer poniżej.

