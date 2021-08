Blisko rok po starcie, Xbox Series X doczeka się należytych zmian w interfejsie

Przez lata interfejs konsol Xbox był dla mnie nieużywalny. Pierwsze zmiany "na nie" to jeszcze żywot Xboxa 360. Później było kilka fatalnych wersji za czasów Xbox One i dopiero przed premierą konsol nowej generacji: Xbox Series X oraz Xbox Series S Microsoft przedstawił dashboard z którego korzysta się... naprawdę dobrze. W mojej opinii — choć wydaje się to niewiarygodne — jest bardziej czytelny i wygodniejszy niż to, co zaoferowało Sony w PlayStation 5. Ale Microsoft dopiero teraz zaczyna nadrabiać zaległości w kwestii... rozdzielczości interfejsu swojej konsoli.

Do tej pory Xbox Series X oferował interfejs wyłącznie w 1080p — co biorąc pod uwagę wszystkie reklamowe slogany dotyczące 4K wydaje się co najmniej śmieszne. Ale niestety - tak wygląda rzeczywistość okiem Microsoftu, który wydaje się w ostatnich miesiącach skupiać przede wszystkim na rozwoju gier w chmurze i przejmowaniu kolejnych studiów. Wierzę że wszystko to w niedalekiej przyszłości zaprocentuje, ale biorąc pod uwagę braki takie jak ten - trudno się dziwić, że gracze się irytują.

Testy interfejsu dla Xbox Series X w 4K trafiły już do uczestników programu Xbox Insider - na tę chwilę nie wiadomo nic na temat tego, by takowy miał trafić do Series S. W teorii nie powinno to stanowić większego problemu, bo konsola wspiera 4K - w praktyce jednak nic na ten temat nie powiedziano. Nie wiadomo też, czy Xbox One X będzie mógł cieszyć się interfejsem w wyższej rozdzielczości.

Zmiana niby drobna - ale interfejs konsoli to coś, co oglądamy na co dzień, każdorazowo po jej uruchomieniu. Nic więc dziwnego, że brak dopilnowania takich szczegółów irytuje. Lepiej późno, niż wcale.