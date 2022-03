Xbox pierwszy raz sprzedał się lepiej niż PS5. Wszystko dzięki Series S

Hybrydowa konsola japońskiej firmy stale radzi sobie wyśmienicie i bije rekordy popularności - na to w ostatnim czasie może mieć wpływ styczniowa premiera Pokemon Legends: Arceus oraz nadchodzące Kirby and the Forgotten Land. GSD podaje, że krajami, w których Switch sprzedaje się najlepiej, to Wielka Brytania i Niemcy.

Ogólna sprzedaż sprzętu spadła o 32% względem stycznia i o 44% względem lutego zeszłego roku. Switch za to, pomimo pozostania na pierwszym miejscu, sprzedał się o 14% gorzej niż w lutym 2021, lecz jednocześnie sprzedaż wzrosła o 52% względem lutego 2020 roku.

PlayStation 5 i Xbox Series X nadal borykają się z problemem z dostępnością i pomimo takiego czasu po premierze, bezproblemowe nabycie konsol nadal jest niemal niemożliwe. Mimo wszystko, po raz pierwszy konsola Microsoftu wygrała z Sony, jednak za sprawą Xbox Series S - na co oczywiście wpływa dostępność i cena.

Ten sam raport zdradza, że From Software może być dumne z Elden Ring. To największy w Europie nowe IP od czasu The Division z 2016 roku i największa premiera gry od czasu Call of Duty: Vanguard z listopada zeszłego roku. Nowa produkcja od twórców Dark Souls najlepiej sprzedawała się na PC (44% całkowitej sprzedaży). Na drugim miejscu znalazło się PlayStation 5 (27%), trzeci Xbox (16%) i na końcu PlayStation 4 (13%). Drugą najlepszą premierą było Horizon Forbidden West, a podium zamyka Pokemon Legends: Arceus.