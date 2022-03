Luty za nami - pod wieloma względami był to jeden z gorszych miesiąców ostatnich lat. Czy pierwszy, wiosenny miesiąc 2022 r. przyniesie powiew lepszych czasów? Oby. Game Pass na początek marca zapowiada się naprawdę interesująco - tym bardziej, że Microsoft przygotował dla abonentów kilka smaczków i premier. Co więc pojawi się w najbliższych dniach?

1.03

Far: Changing Tides (Chmura, Konsole, PC) - premierowo

Microsoft Flight Simulator (Chmura)

3.03

Lightning Returns: Final Fantasy XIII (Konsole, PC)

10.03

Kentucky Route Zero (Chmura, Konsole, PC)

Lawn Mowing Simulator (Xbox One) - gra jest dostępna na nowej generacji konsol Xbox, w Chmurze i na PC od zeszłego miesiąca

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Chmura, Konsole, PC)

Young Souls (Chmura, Konsole, PC) - premierowo

Xbox Game Pass w marcu. Czas pożegnać kilka gier

Tradycyjnie, początek miesiąca to także informacje o znikających z usługi grach. Warto przypomnieć, że w odróżnieniu od tytułów oferowanych w Games with Gold w ramach Xbox Live Gold, te dodawane do katalogu Game Pass nie są przypisywane do kont na stałe. A co zniknie w najbliższym czasie?

15 marca:

Nier: Automata (Chmura, Konsole, PC) - kto nie grał, niech szybko nadrobi. Naprawdę warto

Phogs! (Chmura, Konsole, PC)

Torchlight III (Chmura, Konsole, PC)

The Surge 2 (Chmura, Konsole, PC)

Zmiany w aplikacji Xbox na PC!

Przy okazji Microsoft podzielił informacją, że aplikacja Xbox na PC doczekała się kilku usprawnień, na które czekali jej użytkownicy. A to oznacza, że już teraz można wskazywać dowolne miejsce i folder, w którym będą instalowane gier. To także dostęp do plików dla wybranych tytułów oraz ich modyfikacji, możliwość naprawiania uszkodzonych gier, oraz przenoszenie już tych zainstalowanych w inne miejsce. Nowo pobierane gry będą pytały, gdzie mają być zainstalowane. Aktualizacja aplikacji powinna być dostępna w sklepie Microsoft Store na Windows 10 i Windows 11 już teraz.