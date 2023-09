Gris, Starfield, Solar Ash. Choć początek września pod względem liczby tytułów dodanych do katalogu Xbox Game Pass nie był jakiś imponujący, nie da się ukryć, że to najnowsza produkcja studia Bethesda skradła serca graczom. Starfield cieszy się ogromną popularnością i o tym tytule będziemy jeszcze długo słyszeć. Jednak czas nie stoi w miejscu i kolejne dni mijają. Oznacza to, że biblioteka już wkrótce doczeka się kolejne aktualizacji. W co nowego zagracie w drugiej połowie września?

Xbox Game Pass w drugiej połowie września i na początku października. Lista gier

19.09 (już dostępne)

Lies of P (Konsole, Chmura, PC) - premiera

20.09

Party Animals (Konsole, Chmura) - premiera

21.09

Payday 3 (Konsole Xbox Series X|S, Chmura, PC) - premiera

29.09

Cocoon (Konsole, Chmura) - premiera

3.10

Gotham Knights (Konsole Xbox Series X|S, Chmura, PC)

The Lamplighter’s League (Konsole Xbox Series X|S, Chmura, PC) - premiera

Xbox Game Pass we wrześniu. Co zniknie z oferty?

Tradycyjnie, zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

30.09

Beacon Pines (Konsole, Chmura, PC)

Despot’s Game (Konsole, Chmura, PC)

Last Call BBS (PC)

Moonscars (Konsole, Chmura, PC)

Outriders (Konsole, Chmura, PC)

Prodeus (Konsole, Chmura, PC)

Weird West (Konsole, Chmura, PC)

Pamiętajcie też, o nowym cenniku Xbox Game Pass. Xbox Game Pass Ultimate, który zawiera w sobie oferty, zniżki, sieciową rozgrywkę wieloosobową na konsolach, EA Play, gry Xbox Game Studios dostępne już w dniu premiery oraz dodatkowe korzyści, kosztuje 62,99 zł. Abonenci Xbox Game Pass PC na ten moment mogą spać spokojnie - ich abonament nie drożeje i nadal będzie kosztować 39,99 zł miesięcznie. Dodatkowo, firma na kilka dni przed premierą Starfield zrezygnowała z promocyjnej oferty, w ramach której za 4 zł można było kupić dostęp do Xbox Game Pass Ultimate na 14 dni. Przypominam też, że od kilku dni w ofercie Microsoftu dostępny jest Xbox Game Pass Core - najnowszy i zarazem najtańszy plan, o którym przeczytacie w moim podsumowaniu: Xbox Game Pass Core już jest. Co trzeba wiedzieć o abonamencie?