Starfield czy Skyrim? Liczby nie pozostawiają wątpliwości

Bethesda dopiero co chwaliła się kamieniem milowym w postaci łącznej liczby 6 milionów graczy w Starfield, a zaledwie dwa dni później doszło do kolejnego przełomu. Jeśli zastanawialiście się, czy „kosmiczny Skyrim” będzie w stanie przebić oryginalnego Skyrima, to mamy odpowiedź.

Starfield się rozpędza, ale to Fallout 4 jest królem wewnętrznej rywalizacji

Jeszcze przed weekendem najnowszy hit Bethesdy mógł pochwalić się osiągnięciem liczby 270 tysięcy graczy bawiących się na Steam w tym samym czasie, ale w tą niedzielę padł kolejny rekord. Według SteamDB jednocześnie zalogowanych kosmicznych podróżników było prawie 331 tysięcy, dzięki czemu Starfield przebił peak Skyrima, który przed laty wyniósł 287 411 graczy.

Imponujące? Owszem, ale na drodze do chwały stoi jeszcze jeden tytuł tego developera – Fallout 4. Osiem lat temu udało mu się zgromadzić w tym samym czasie 472 962 graczy, a największą popularnością gra cieszyła się świeżo po premierze. Od momentu wydania Starfielda minęło zaledwie kilka dni, dlatego kosmiczny RPG ma szansę na przebicie tego wyniku w najbliższych tygodniach.

Nawet bez tego osiągnięcia Starfield może szczycić się tytułem największej premiery w historii gier Bethesdy, choć warto zaznaczyć, że niebagatelne znaczenie ma tutaj sposób dystrybucji, czyli dodanie gry do biblioteki Xbox Game Pass już w dniu premiery. Na koniec przypomnę, że jeśli wciąż macie obawy co do Starfielda, to zapraszam do pełnej recenzji na Antyweb, która powinna rozwiać wszelkie wątpliwości.