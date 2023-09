Celeste, A Short Hike, Broforce Forever, Limbo, Airborne Kingdom, Everspace 2, Firewatch, The Texas Chain Saw Massacre i Sea of Stars. Sierpień dla posiadaczy abonamentów Xbox Game Pass był naprawdę udanym miesiącem. Nie da się jednak ukryć, że to właśnie wrzesień jest tym miesiącem, na który czekali posiadacze konsol Xbox oraz gracze PC płacący z XGP. Bo to właśnie nadszedł moment największej premiery Microsoftu i studia Bethseda od lat. Jesteście gotowi?

Xbox Game Pass we wrześniu. Lista gier

5.09

Gris (Konsole, Chmura, PC)

6.09

Starfield (Xbox Series X|S, Chmura, PC) - premiera

14.09

Solar Ash (Konsole, Chmura, PC)

19.09

Lies of P (Konsole, Chmura, PC) - premiera

Xbox Game Pass we wrześniu. Co zniknie z oferty?

Tradycyjnie, zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

15.09

Amazing Cultivation Simulator (PC)

Aragami 2 (Konsole, Chmura, PC)

Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition (Konsole, Chmura, PC)

DC League of Super-Pets: The Adventure of Krypto and Ace (Konsole, Chmura, PC)

Fuga: Melodies of Steel (Konsole, Chmura, PC)

Metal Hellsinger (Konsole, Chmura, PC)

Sid Meier’s Civilization 6 (Konsole, Chmura, PC)

Tainted Grail: Conquest (Konsole, Chmura, PC)

Train Sim World 3 (Konsole, Chmura, PC)

Pamiętajcie też, że już teraz obowiązuje nowy cennik Xbox Game Pass. Xbox Game Pass Ultimate, który zawiera w sobie Xbox Live Gold, EA Play, gry Xbox Game Studios dostępne już w dniu premiery oraz dodatkowe korzyści kosztuje 62,99 zł. To o 8 zł więcej niż dotychczas. Plan Xbox Game Pass Konsola podrożał z 40 zł do 42,99 zł. Co ciekawe, abonenci Xbox Game Pass PC na ten moment mogą spać spokojnie - ich abonament nie drożeje i nadal będzie kosztować 39,99 zł miesięcznie. Dodatkowo, firma na kilka dni przed premierą Starfield zrezygnowała z promocyjnej oferty, w ramach której za 4 zł można było kupić dostęp do Xbox Game Pass Ultimate na 14 dni.