Ostatnie miesiące dla graczy Xbox posiadających abonament Xbox Game Pass były naprawdę interesujące. Zarówno maj, jak i czerwiec przyniosły do katalogu m.in. Tomb Raider: Definitive Edition, Kona II: Brume , Brothers: A Tale of Two Sons i premierowe Little Kitty, Big City, EA Sports NHL 24, czy premierowe Senua’s Saga: Hellblade II, Galacticare. Do tego obie części Octopath Traveler, The Callisto Protocol i udostępnione wczoraj premierowo Still Wakes the Deep. Początek wakacji dawał nadzieję, że trend się utrzyma, ale sierpień pokazał, że jakość spadła. Początek tego miesiąca przyniósł zaledwie Creatures of Ava, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy i Mafia: Definitive Edition. Końcówka wakacji też była nieco rozczarowująca. Atlas Fallen, Core Keeper i premierowe Star Trucker. Niewiele, ale każdy znajdzie coś dla siebie. A jak wygląda pierwszy miesiąc jesieni? Przyjrzyjmy się rozpisce gier, które do katalogu Xbox Game Pass trafią w pierwszych tygodniach września.

Xbox Game Pass we wrześniu. W co zagracie?

4.09

Age of Mythology: Retold (Xbox Series X|S, Chmura, PC) – premiera

5.09

Expeditions: A MudRunner Game (Konsole, Chmura, PC)

11.09

Riders Republic (Konsole, Chmura, PC)

17.09

Train Sim World 5 (Konsole, Chmura, PC) – premiera

Niewiele, ale cieszy obecność dwóch premier. Trafią one w gusta fanów strategii osadzonych w odległych dla nas czasach oraz miłośników pociągów.

Microsoft daje, Microsoft zabiera. Co zniknie z Xbox Game Pass?

Zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

Ashes of Singularity: Escalation (PC)

FIFA 23 (Konsole, Chmura, PC)– w ramach EA Play

Payday 3 (Konsole, Chmura, PC)

Slime Rancher 2 (Konsole, Chmura, PC)

SpiderHeck (Konsole, Chmura, PC)

You Suck At Parking (Konsole, Chmura, PC)

Ceny w górę, jakość w dół? Xbox Game Pass ostatnio rozczarowuje

Xbox Game Pass Ultimate w Polsce kilka tygodni temu kosztował jeszcze 62,99 zł miesięcznie. Obecnie, za najdroższy abonament trzeba zapłacić 73,99 zł. To spora różnica, którą z pewnością odczują gracze. Zmianie uległa także cena abonamentu Xbox Game Pass PC. Dostęp do gier na PC w ramach tego planu kosztuje 47,99 zł miesięcznie. Na ten moment cena Xbox Game Pass Core nie ulega zmianie. Microsoft zapowiedział również nowy wariant abonamentu Xbox Game Pass: Standard. W jego ramach dostępne będą setki wysokiej jakości gier do grania na konsoli.

Pojawią się też wszystkie korzyści subskrypcji Game Pass Core, takie jak tryb internetowej gry wieloosobowej na konsoli oraz wybrane oferty i rabaty dla członków, w tym do 50% zniżki na wybrane gry. Problem w tym, że abonament ten nie będzie oferował gier premierowych, tak jak ma to miejsce w przypadku Xbox Game Pass PC, Xbox Game Pass na konsolę, czy Xbox Game Pass Ultimate. Te mogą pojawić się później – nawet 12 miesięcy po ich premierze w ramach najdroższej subskrypcji. Z Xbox Game Pass Standard mogą już korzystać pierwsi użytkownicy zapisani do programu Xbox Insiders. Za kilka miesięcy usługa będzie dostępna dla wszystkich i wtedy poznamy jej oficjalną, polską cenę.