Microsoft daje, Microsoft zabiera. Co nowego w Xbox Game Pass?

24 lipca Microsoft ogłosił, że Call of Duty: Modern Warfare III dołącza do Game Passa. Gra udostępniona została w ramach abonamentów Game Pass na konsolę (dla dotychczasowych subskrybentów), PC Game Pass oraz Game Pass Ultimate. Call of Duty: Modern Warfare III w Game Passie to gratka dla tych, którzy z tą serią wcześniej się nie zapoznali lub zwyczajnie ominęli tę część. To także doskonały moment na sprawdzenie zabawy multipalyer przed zbliżającymi się wielkimi krokami testami beta najnowszej odsłony CoD. Pierwsza beta Call of Duty: Black Ops 6 odbędzie się jeszcze w te wakacje. W dniach 30.08-4.09 serwery otwarte zostaną dla graczy, którzy zamówili grę w przedsprzedaży na wszystkich platformach (konsole i PC), a także subskrybentów Game Pass.

Teraz poznaliśmy, jakie gry w ramach abonamentów pojawią się w tym miesiącu. Nieco później, niż tradycyjnie, ale już wiemy, że początek sierpnia zapowiada się interesująco.

Xbox Game Pass na początek sierpnia. W co zagracie?

7.08

Creatures of Ava (Xbox Series X|S, Chmura, PC) – premiera

8.08

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Konsole, Chmura, PC)

13.08

Mafia: Definitive Edition (Konsole, Chmura, PC)

Microsoft daje, Microsoft zabiera. Co zniknie z Xbox Game Pass?

Zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

15.08

Airborne Kingdoms (Konsole, Chmura, PC)

Offworld Trading Company (PC)

Shadow Warrior 3 (Konsole, Chmura, PC)

The Texas Chain Saw Massacre (Konsole, Chmura, PC)

Warto też pamiętać o podwyżkach cen abonamentów, które zaczęły obowiązywać od zeszłego miesiąca. Od 10 lipca 2024 r. zmieniły się warunki i opłaty za subskrypcję Xbox Game Pass:

Zmiany cen zaczną obowiązywać dla nowych członków dla subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Core i PC Game Pass.

Subskrypcja Game Pass na konsolę nie będą już dostępne dla nowych członków.

Użytkownicy, którzy mają już subskrypcję Game Pass na konsolę i mają włączone automatyczne odnawianie płatności, będą mogli nadal korzystać z członkostwa.

Xbox Game Pass Ultimate w Polsce to teraz wydatek na poziomie 73,99 zł miesięcznie. Zmieniła się także cena abonamentu Xbox Game Pass PC. Dostęp do gier na PC w ramach tego planu kosztuje 47,99 zł miesięcznie. Na ten moment cena Xbox Game Pass Core nie ulega zmianie. Microsoft zapowiedział również nowy wariant abonamentu Xbox Game Pass: Standard. W jego ramach dostępne będą setki wysokiej jakości gier do grania na konsoli. Pojawią się też wszystkie korzyści subskrypcji Game Pass Core, takie jak tryb internetowej gry wieloosobowej na konsoli oraz wybrane oferty i rabaty dla członków, w tym do 50% zniżki na wybrane gry. Problem w tym, że abonament ten nie będzie oferował gier premierowych, tak jak ma to miejsce w przypadku Xbox Game Pass PC, Xbox Game Pass na konsolę, czy Xbox Game Pass Ultimate. Nie wiemy też ile będzie kosztować