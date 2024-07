Gorące wakacje z Xbox Game Pass rozpoczęte. W co zagracie?

Ostatnie miesiące przyniosły graczom korzystającym z abonamentu Xbox Game Pass szereg ciekawych tytułów, w które z pewnością trzeba zagrać. Zarówno w maju maj, jak i w czerwcu do katalogu trafiły m.in. Tomb Raider: Definitive Edition, Kona II: Brume , Brothers: A Tale of Two Sons i premierowe Little Kitty, Big City, EA Sports NHL 24, czy premierowe Senua’s Saga: Hellblade II, Galacticare. Do tego obie części Octopath Traveler, The Callisto Protocol i udostępnione wczoraj premierowo Still Wakes the Deep. Druga połowa czerwca w Xbox Game Pass to EA Sports FC 24, obie części SteamWorld Dig oraz Robin Hood – Sherwood Builders. A co przyniesie lipiec? Sprawdźmy!

Xbox Game Pass w lipcu. Nowe gry już w tym tygodniu

3.07

Journey to the Savage Planet (Konsole, Chmura, PC)

Nickelodeon All-Star Brawl 2 (Konsole, Chmura, PC)

9.07

Cricket 24 (Konsole, Chmura, PC)

The Case of the Golden Idol (Konsole, Chmura, PC)

11.07

Neon White (Konsole, Chmura, PC)

Tchia (Xbox Series X|S, Chmura, PC)

16.07

Magical Delicacy (Konsole, Chmura, PC) – premiera

Flock (Konsole, Chmura, PC) – premiera

Co zniknie z oferty Xbox Game Pass w lipcu?

Tradycyjnie, zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

15.07

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (Konsole, Chmura, PC)

Figment 2: Creed Valley (Konsole, Chmura, PC)

Sins of a Solar Empire: Rebellion (PC)

TOEM (Konsole, Chmura, PC)

The Wandering Village (Konsole, Chmura, PC)

Jak zwykle, przypominamy również o nowym cenniku, który obowiązuje od kilku miesięcy. Xbox Game Pass Ultimate, który zawiera w sobie oferty, zniżki, sieciową rozgrywkę wieloosobową na konsolach, EA Play, gry Xbox Game Studios dostępne już w dniu premiery oraz dodatkowe korzyści, kosztuje 62,99 zł. Abonenci Xbox Game Pass PC na ten moment mogą spać spokojnie - ich abonament nie drożeje i nadal będzie kosztować 39,99 zł miesięcznie. Dodatkowo, firma na kilka dni przed premierą Starfield zrezygnowała z promocyjnej oferty, w ramach której za 4 zł można było kupić dostęp do Xbox Game Pass Ultimate na 14 dni. Przypominam też, że od kilku miesięcy w ofercie Microsoftu dostępny jest Xbox Game Pass Core - najnowszy i zarazem najtańszy plan, o którym przeczytacie w moim podsumowaniu: Xbox Game Pass Core już jest. Co trzeba wiedzieć o abonamencie?