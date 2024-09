CD Projekt RED wspólnie z Go On Board przygotowuje już od jakiegoś czasu Cyberpunka 2077 w formie gry planszowej. Gra przenosi doświadczenia znane z Cyberpunka 2077 w zupełnie nowy wymiar. Liczba obserwujących na platformie Game Found przekroczyła już 50 tys., a sama kampania została ufundowana po zaledwie 10 minutach od startu.

Zanurz się w Cyberpunk 2077 na nowo

Cyberpunk 2077 - Gra Planszowa to przygodowa gra akcji przeznaczona dla od 1 do 4 osób. Gracze mają okazję rozegrać 13 zróżnicowanych misji fabularnych, które przetestują ich umiejętności taktyczne i zdolność współpracy. Co więcej, można wcielić się w postacie znane z gry komputerowej: V, Jackiego, Panam i Judy. To doskonała okazja, aby przeżyć kluczowe wydarzenia z Cyberpunka 2077 z zupełnie nowej perspektywy. Jeszcze przed oficjalnym startem kampania na platformie Gamefound zgromadziła ponad 50 000 obserwujących. Twórcy przygotowali specjalne bonusy dla tych, którzy wesprą grę w dniu rozpoczęcia kampanii. Wśród nagród znajduje się alternatywna wersja figurki V z ostrzami modliszkowymi oraz dodatkowy cel, którego osiągnięcie odblokuje figurkę Johnny’ego Silverhanda i dodatkowy tryb gry.

Czas trwania kampanii crowdfundingowej został ograniczony do 18 dni, ale już po 10 minutach udało się zebrać docelowe środki w wysokości 100 tys. USD. Obecnie po nieco ponad godzinie od startu kampanii na koncie zbiórki jest już ponad 800 tys. USD, co sprawiło, że odblokowano już wszystkie 11 dodatkowych celów w kampanii. Niestety premiera gry planowana jest dopiero na grudzień 2025 roku, a na start będzie dostępna w kilku wersjach językowych. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Gamefound.

Cyberpunk 2077 – Gra Planszowa oferuje nadzwyczaj dynamiczną rozgrywkę, w której czas na podjęcie decyzji jest ograniczony. Pewne działanie i taktyczne myślenie są kluczowe do przetrwania, co idealnie oddaje charakter pracy najemnika w Night City. Gra zapewnia również ogromną dozę regrywalności dzięki ponad 50 opowieściom z ulic Night City oraz generatorowi misji Afterlife. Więcej szczegółów na temat gry oraz jej mechanik można znaleźć w specjalnym odcinku REDstreams. Wzięli w nim udział między innymi projektant gry Łukasz Woźniak z Go On Board oraz Patrick Mills z CD PROJEKT RED, odpowiedzialny za strategiczny rozwój serii Cyberpunk.