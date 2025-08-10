Każda nowa technologia musi być rewolucją? Niekoniecznie

W świecie technologii wszyscy czekamy na kolejną „rewolucję”, tymczasem to często drobne, niewidoczne na pierwszy rzut oka ulepszenia najbardziej zmieniają nasz codzienny komfort – od baterii w smartfonach po cichsze laptopy i jaśniejsze telewizory.

W świecie technologii „rewolucja” to słowo nadużywane tak często, że straciło swoją moc. Producenci co roku obiecują, że ich najnowszy smartfon, laptop czy telewizor „zmieni wszystko”. Ma być szybciej, lepiej, wygodniej. Problem w tym, że prawdziwe rewolucje zdarzają się rzadko, a jednak oczekujemy ich regularnie, jakby były częścią obowiązkowego kalendarza branży. Gdy ich nie ma, słyszymy głosy rozczarowania: „Znów to samo, tylko inny kolor obudowy”. Tyle że to „znów to samo” często wcale nie jest takie samo i nierzadko to właśnie małe, stopniowe zmiany robią różnicę, której wcześniej nie docenialiśmy.

Reklama

Nawet małe zmiany potrafią zrobić dużą różnicę

Weźmy przykład baterii w smartfonach. Tak, nadal większość z nas korzysta z ogniw litowo-jonowych – technologii, która nie jest żadną świeżynką. Gdyby kierować się tylko nagłówkami, można by uznać, że od dekady stoimy w miejscu, czekając na cudowne akumulatory z grafenu, krzemu czy innych egzotycznych materiałów. Tymczasem realia są inne. Dzisiejsze litowo-jonowe ogniwa mają większą gęstość energetyczną, lepsze zarządzanie temperaturą, a do tego działają w tandemie z oprogramowaniem, które inteligentnie rozkłada cykle ładowania.

W praktyce oznacza to, że nowoczesny smartfon potrafi pracować cały dzień, a czasem i dwa – a po dwóch latach nie wymaga jeszcze wymiany baterii. To nie jest rewolucja na miarę wprowadzenia pierwszego iPhone’a, ale to jest ewolucja, która realnie wpływa na nasz komfort.

Podobny mechanizm widzimy w fotografii mobilnej. Wielu powtarza, że „aparat w telefonie się nie zmienia”, bo ma wciąż tę samą rozdzielczość. Ale diabeł tkwi w szczegółach. Mamy większe matryce, lepsze algorytmy HDR, inteligentne odszumianie i przetwarzanie obrazu w czasie rzeczywistym sprawiają, że zdjęcia robione w nocy wyglądają dziś tak, jak dziesięć lat temu wyglądały tylko w pełnym słońcu. Tu również nie było jednej wielkiej rewolucji – była seria drobnych usprawnień, które skumulowały się w gigantyczną różnicę jakości.

A co z komputerami? Jeszcze kilka lat temu ultrabook z procesorem o niskim poborze mocy był równoznaczny z kompromisem, więc miał działać długo, ale kosztem wydajności. Dziś mamy układy, które potrafią w trybie oszczędnym ciągnąć laptopa przez kilkanaście godzin pracy biurowej, a jednocześnie w razie potrzeby renderują wideo w 4K. Do tego dochodzi chłodzenie, które nie przypomina już startu helikoptera przy każdym odpaleniu przeglądarki. Znowu, nie było jednej premiery, która „zrewolucjonizowała” komputery. Był szereg małych kroków, jak poprawa architektury CPU, lepsze tranzystory, bardziej wydajne wentylatory i oprogramowanie zarządzające energią.

Nie zapominajmy też o telewizorach. Kiedy pojawiły się OLED-y, faktycznie można było mówić o jakościowym skoku w czerni i kontraście. Ale przez lata kolejne generacje poprawiały jasność, odporność na wypalenia, kalibrację kolorów i opóźnienia sygnału. Dziś różnica między OLED-em z 2016 roku a tym z 2025 roku jest ogromna i nie chodzi tylko o wyższe cyferki w specyfikacji, ale o wrażenie z oglądania.

Rewolucja nie zawsze jest potrzebna, aby było lepiej

Dlaczego więc wciąż oczekujemy „rewolucji”? Może dlatego, że technologia nas do tego przyzwyczaiła. Pierwszy smartfon z ekranem dotykowym, pierwsze powszechne Wi-Fi, pierwszy laptop poniżej dwóch kilogramów – to były wydarzenia, które faktycznie zmieniały zasady gry. Ale po takim „skoku” zawsze przychodzi okres udoskonaleń. I właśnie w tym okresie jesteśmy teraz w wielu branżach.

Problem w tym, że małe zmiany rzadko mają dobrą prasę. Trudniej je sprzedać w reklamie – „teraz o 7% szybszy procesor” nie brzmi tak ekscytująco jak „teraz zmienimy twoje życie”. A przecież w praktyce to właśnie te 7% więcej mocy, 15% lepsza bateria czy 20% jaśniejszy ekran mogą być powodem, dla którego po roku nie wrócisz do starego sprzętu.

Reklama

Grafika: Kamil Świtalski / Antyweb