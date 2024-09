LG webOS ma już 10 lat. Z tej okazji dostaniecie Apple TV+ za darmo

LG rozdaje dostępy do streamingów

Dla posiadaczy telewizorów LG wyprodukowanych od 2018 roku (z systemem webOS 4.0 lub nowszym), a także użytkowników ekranów StanbyME i StanbyME Go, oferta LG Streaming Week daje szereg bezpłatnych subskrypcji od partnerów usług za pośrednictwem dedykowanej aplikacji, dostępnej z ekranu głównego, sklepu z treściami lub aplikacji. Dla polskich użytkowników najciekawsza będzie oczywiście oferta na Apple TV+ przeznaczona dla nowych i powracających klientów. Z tej oferty będzie można skorzystać od 9 września do 17 listopada, a darmowy dostęp do serwisu będzie trwał przez 3 miesiące. Później można albo anulować subskrypcję albo opłacać miesięczny abonament w kwocie 34,99 zł.

W Polsce dostępna będzie również oferta Apple Music (od 9 września) i podobnie jak w przypadku usługi TV+, darmowy dostęp będzie przyznawany na 3 miesiące. Apple Musi to ponad 100 milionów utworów, 30 000 profesjonalnie dobranych list odtwarzania, Apple Music Radio i wiele innych funkcji, takich jak Apple Music Sing czy dźwięk przestrzenny. Dla fanów sportu, DAZN będzie oferować nowym klientom 25% zniżki na subskrypcję NFL Game Pass Season Pro i NFL Weekly Pro za 0,99 USD lub równowartość w lokalnej walucie. Dzięki temu posiadacze telewizorów LG będą mogli oglądać na żywo i na żądanie wszystkie mecze NFL wszystkich drużyn, w tym play-offy i Super Bowl. Dodatkowo, otrzymają NFL RedZone, NFL Network, NFL Originals i wiele więcej, w tym pełny zestaw treści archiwalnych.

Co więcej, dla tych, którzy wolą gry lub anime, LG Streaming Week pozwoli na 30-dnioy bezpłatny, próbny dostęp do serwisu Crunchyroll, w którym fani mogą odblokować największą dedykowaną bibliotekę anime, obejmującą ponad 25 000 godzin treści i nowe seriale pojawiające się co sezon. Natomiast Blacknut Cloud Gaming zaoferuje 30-minutową bezpłatną sesję gry w dowolną z ponad 500 gier premium oraz specjalną ofertę subskrypcji w wysokości 1 USD za pierwszy miesiąc dla nowych subskrybentów. Dla dzieci i rodzin, Baby Shark World for Kids firmy The Pinkfong Company zapewnia 1-miesięczny bezpłatny dostęp do ogromnej biblioteki piosenek i opowiadań, które angażują dzieci w stymulujące doświadczenia edukacyjne.

Więcej szczegółów na temat promocji znajdziecie na oficjalnej stronie LG, a same oferty pojawią się w sklepie z aplikacjami od 9 września 2024 roku.