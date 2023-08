Lipiec dla graczy korzystających z abonamentu Xbox Game Pass zaczął się z przytupem - GTA V, Insurgency: Sandstorm, Exoprimal oraz dzisiejsze premiery Techtonica i The Cave. W drugiej połowie miesiąca gracze dostali m.in. Maquette, Serious Sam: Siberian Mayhem, The Wandering Village, czy premierowo Venba. A co przyniesie sierpień? Zapowiada się równie ciekawie!

Xbox Game Pass w sierpniu. Lista gier

1.08

Celeste (Konsole, Chmura, PC)

3.08

A Short Hike (Konsole, Chmura, PC)

4.08

Broforce Forever (Konsole, Chmura, PC)

9.08

Limbo (Konsole, Chmura, PC)

10.08

Airborne Kingdom (Konsole, Chmura, PC)

14.08

Everspace 2 (Konsole Xbox Series X|S, Chmura)

Xbox Game Pass w sierpniu. Co zniknie z oferty?

Tradycyjnie, zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

15.08

Death Stranding (PC)

Edge of Eternity (Konsole, Chmura, PC)

Midnight Fight Express (Konsole, Chmura, PC)

Total War: Warhammer III (PC)

Pamiętajcie też, że już teraz obowiązuje nowy cennik Xbox Game Pass. Xbox Game Pass Ultimate, który zawiera w sobie Xbox Live Gold, EA Play, gry Xbox Game Studios dostępne już w dniu premiery oraz dodatkowe korzyści kosztuje 62,99 zł. To o 8 zł więcej niż dotychczas. Plan Xbox Game Pass Konsola podrożał z 40 zł do 42,99 zł. Co ciekawe, abonenci Xbox Game Pass PC na ten moment mogą spać spokojnie - ich abonament nie drożeje i nadal będzie kosztować 39,99 zł miesięcznie. Jeśli nie macie aktywnej żadnej subskrypcji Xbox Game Pass, możecie też skorzystać z promocji, która powróciła niedawno. Dzięki niej możecie wykupić pierwszy miesiąc usług za 4 zł. Po upływie okresu promocyjnego opłata za subskrypcję będzie nadal naliczana według ceny regularnej dlatego warto pamiętać, by z niej zrezygnować, jeśli chcecie skorzystać z usługi wyłącznie przez miesiąc. Promocja obowiązuje dla abonamentów Xbox Game Pass Ultimate oraz Xbox Game Pass Konsola.