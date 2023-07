Microsoft aktualizuje listę gier, które do katalogu Xbox Game Pass zawitają w najbliższych dniach. Końcówka lipca i początek sierpnia przyniosą kilka ciekawych tytułów.

Lipiec dla graczy korzystających z abonamentu Xbox Game Pass zaczął się z przytupem - GTA V, Insurgency: Sandstorm, Exoprimal oraz dzisiejsze premiery Techtonica i The Cave. Jednak miesiąc się jeszcze nie skończył, więc czas najwyższy poznać ofertę na kolejne dni (i tygodnie). Co ciekawego pojawi się w katalogu Xbox Game Pass do końca lipca?

Xbox Game Pass w drugiej połowie lipca i na początku sierpnia. Lista gier

18.07

Techtonica (Game Preview) (Konsole, Chmura, PC) - premiera

Toem (Konsole, Chmura, PC)

The Cave (Konsole, Chmura) - premiera

19.07

Maquette (Konsole, PC)

20.07

Figment 2: Creed Valley (Konsole, Chmura, PC)

The Wandering Village (Konsole, Chmura, PC)

25.07

Serious Sam: Siberian Mayhem (Konsole, Chmura, PC)

31.07

Venba (Konsole, PC) - premiera

01.08

Celeste (Konsole, Chmura, PC)

Xbox Game Pass w drugiej połowie lipca. Czas pożegnać kilka gier

Tradycyjnie, wraz z nowymi grami poznajemy listę tych, które z abonamentu znikną w najbliższym czasie. Tak też jest w tym miesiącu. Z czym gracze pożegnają się ostatniego dnia lipca?

Dreamscaper (Konsole, Chmura, PC)

Expeditions: Rome (PC)

Marvel’s Avengers (Konsole, Chmura, PC)

The Ascent (Konsole, Chmura, PC)

Two Point Campus (Konsole, Chmura, PC)

Pamiętajcie, że Microsoft przywrócił promocję, w ramach której możecie wykupić pierwszy miesiąc usług za 4 zł. Po upływie okresu promocyjnego opłata za subskrypcję będzie nadal naliczana według ceny regularnej dlatego warto pamiętać, by z niej zrezygnować, jeśli chcecie skorzystać z usługi wyłącznie przez miesiąc. Promocja obowiązuje dla abonamentów Xbox Game Pass Ultimate oraz Xbox Game Pass Konsola. Warto też przypomnieć o zmianach w cenniku abonamentów Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass Ultimate, który zawiera w sobie Xbox Live Gold, EA Play, gry Xbox Game Studios dostępne już w dniu premiery oraz dodatkowe korzyści kosztować będzie od 6.07 - 62,99 zł. To o 8 zł więcej niż dotychczas. Plan Xbox Game Pass Konsola podrożeje z 40 zł do 42,99 zł. Co ciekawe, abonenci Xbox Game Pass PC na ten moment mogą spać spokojnie - ich abonament nie drożeje i nadal będzie kosztować 39,99 zł miesięcznie. A już od września dostępny będzie jeszcze jeden plan - Xbox Game Pass Core, o którym przeczytacie w naszym podsumowaniu.