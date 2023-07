Red Dead Redemption Remaster jest bliżej, niż nam się wydaje. Rockstar szykuje niespodziankę przed GTA 6

Rockstar wskrzesił pomysł, który skradł serca fanów

W historii branży gier wideo powstało mnóstwo doskonałych tytułów, które wszyscy gracze powinni poznać i mieć możliwość zagrania w nie na najnowszych sprzętach. O Rockstar Games można napisać naprawdę sporo, lecz fakt jest taki, że ich gry są kultowe — a jedyną solidną wpadką jest „zremasterowana” trylogia Grand Theft Auto, w skład której wchodziło GTA 3, GTA San Andreas i GTA Vice City.

Warto więc zaznaczyć, że już jakiś czas temu plotkowało się o stworzeniu odświeżonej wersji pierwszej części Red Dead Redemption, lecz Rockstar rzekomo miał zrezygnować z tego pomysłu po beznadziejnym przyjęciu Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition. To właśnie ten remaster trzech tytułów, na który czekało wielu graczy, okazał się swoistym policzkiem w twarz fanów serii i był żenującym żerowaniem na nostalgii. Niesmak i gniew graczy osiągnął niesamowity poziom, a Rockstar w swojej historii nie zaliczył jeszcze tak spektakularnej wtopy. Kontrowersje związane z GTA sprawiły, że Rockstar Games porzucił projekty kolejnych remasterów — zarówno pierwszego Red Dead Redemption, jak i Grand Theft Auto 4. Mimo wszystko, nie jest to ostateczny koniec tej historii — i całe szczęście.

Niedawne poszlaki to dopiero początek

Jakiś czas temu informowaliśmy, że Rockstar doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że mnóstwo graczy jest zainteresowanych odświeżoną wersją Red Dead Redemption. Chociaż początkowo faktycznie deweloper miał porzucić ten pomysł, to finalnie zmienił zdanie — lecz odłożył remaster RDR na dalszy plan i chce wydać ten tytuł dopiero wtedy, kiedy zbliży się do premiery GTA 6, a może nawet nieco później; a przynajmniej tak podawało Kotaku. Nadzieje graczy zwiększyła jednak wypowiedź Colina Moriarty’ego, byłego dziennikarza IGN. Moriarty w swoim podcaście powiedział:

Widziałem potwierdzenie, że to prawda... Ktoś skontaktował się ze mną za kulisami i pokazał mi coś, co definitywnie udowadnia, że ta gra nadchodzi. Możliwe, że wkrótce nawet zostanie zapowiedziana… może nawet w sierpniu.

Te doniesienia potwierdził również insider o pseudonimie Budz. Poza zdradzeniem kiedy (według niego) pojawi się zapowiedź GTA 6, zabrał również głos w sprawie Red Dead Redemption Remaster. Stwierdził on, że gra ukaże się jeszcze w tym roku. Insider twierdzi, że produkcja zostanie oficjalnie ogłoszona w sierpniu tego roku na PC, PS5 i Xbox Series X|S, a premiera będzie miała miejsce w październiku lub w listopadzie.

Nowe ślady w sprawie Red Dead Redemption Remaster

Teraz do gry wkroczył Tez2. To pseudonim jednego z najbardziej zaufanych insiderów w branży gier wideo, który w przeszłości wielokrotnie przewidywał ruchy Rockstar Games. Teraz postanowił kolejny raz namieszać w społeczności graczy, pisząc o aktualizacji witryny Rockstar Games, gdzie pojawił się kryptonim RDR1RSP, który według insidera oznacza RDR1 Remaster SP lub RDR1 RockStar Presents. Lista gier zasłużonego dewelopera została wzbogacona o „Red Dead Redemption (wersja Rockstar Presents)”, co jest już prostym przesłaniem: to się dzieje.

Źródło: Tez2

Do tego ujawniono nowe logo produkcji. To nie różni się specjalnie od oryginału, jednak wszystkie informacje oraz oficjalne zmiany na stronie dewelopera dają do myślenia. Co sądzicie o całej sprawie? Wiele wskazuje na to, że faktycznie do pierwszej części Red Dead Redemption w odświeżonej wersji dane nam będzie wrócić jeszcze w tym roku.

Źródło: X (@TezFunz2)