Ile zajmie przejście Assassin’s Creed Mirage? Gracze będą zachwyceni!

Czekacie na Assassin’s Creed Mirage, ale martwicie się, że Ubisoft znów przygotowało grę na ponad 100 godzin? Mamy dobre wiadomości! Mirage bliżej do pierwszych odsłon serii, niż ostatniej "trylogii".

Assassin’s Creed Mirage to już już w sumie trzynasta część serii, która ma nareszcie powrócić do korzeni zakonu. Zatłoczone uliczki IX-wiecznego Bagdadu będziemy eksplorować jako Basim, którego możecie kojarzyć z Valhalli, bo Mirage początkowo miał być tylko dodatkiem, ale projekt urósł do pełnoprawnej gry.

Odkryj opatrzoną doskonałą fabułą przygodową grę akcji przedstawiającą transformację buńczucznego młodego mężczyzny w mistrza asasynów. Poznaj inspirujące postacie, które ukształtują przeznaczenie Basima i mogą tak naprawdę być kimś więcej, niż się wydają. Zostań najbardziej wszechstronnym asasynem w historii serii. Przemieszczaj się płynnie po mieście i wykorzystuj największy z dostępnych dotąd wachlarzy narzędzi. Przyjmuj zlecenia od biur Asasynów, zbieraj kluczowe wskazówki i po cichu pozbywaj się swych celów przy pomocy bardziej niż kiedykolwiek dotąd realistycznych skrytobójstw.

- opis Assassin’s Creed Mirage zachęca do rozgrywki, jednak nie zdradza zbyt wiele. Robią to natomiast twórcy gry, którzy zdradzili właśnie jedną z najważniejszych rzeczy związanych z tym tytułem.

Assassin's Creed Mirage. Ile zajmie przejście gry?

Ubisoft już jakiś czas zapewnia graczy, że najnowsza odsłona serii nie zabierze im zbyt dużo czasu. Fakt, Mirage miał być "zaledwie" dodatkiem do AC: Valhalla, sprawia, że skala całej gry będzie znacznie mniejsza niż można było oczekiwać po ostatnich odsłonach. Teraz poznajemy dodatkowe szczegóły - a to za sprawą wywiadu z Fabianem Salomonem, który zdradził, że wątek fabulany Assassin’s Creed Mirage to ok. 20-23 godziny. Natomiast aktywności poboczne, w tym odkrywanie sekretów Bagdadu nie powinno zająć dłużej jak kilka godzin.

Najnowsze dane dotyczące czasu rozgrywki, które otrzymaliśmy, mówią o około 20-23 godzinach. Może to wzrosnąć do 25-30 godzin dla osób, które chcą ukończyć grę, a dla tych, którzy będą się spieszyć, będzie to około 20 godzin.

- mówi Fabian Salomon. To świetna wiadomość dla tych, którzy uważali, że Assassin's Creed Odyssey i Assassin's Creed Valhalla były zbyt rozdmuchane i sztucznie przeciągane dzięki dodatkowej zawartości. Zła natomiast dla tych, którzy lubią godzinami snuć się po ogromnych mapach odkrywając wszystkie sekrety.

Premiera Assassin’s Creed Mirage zaplanowana jest na 12 października i nic nie wskazuje, by gracze musieli liczyć się z jakimś dodatkowym opóźnieniem. Gra pojawi się na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S oraz Xbox One. Nie można też zapominać o graczach PC - oni też zagrają w tym dniu. Ci jednak nie będą mogli kupić Mirage na Steam. Ubisoft potwierdza, że wersja na PC dostępna będzie wyłącznie w sklepach Epic Games Store oraz Ubisoft Store. Co ciekawe, gra będzie również dostępna na platformie streamingowej Amazon Luna.

Assassin’s Creed Mirage na ok. 24 godziny. Ma być krótko, ale treściwie

A jak Assassin’s Creed Mirage wypada na tle innych części serii, która zadebiutowała w 2007 r.? Z pomocą przychodzi serwis HowLongToBeat, który jest skarbnicą wiedzy dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć ile czasu muszą poświęcić na przejście danego tytułu. Dowiadujemy się z niego, że Mirage bliżej do pierwszych odsłon, niż tych ostatnich. Przykładowo: kompletne przejście Assassin’s Creed zajmuje ok. 30 godzin - fabuła + wszystkie poboczne aktywności. Podobnie mamy w przypadku Assassin's Creed II (35 godzin). Każda kolejna gra jest coraz dłuższa, z czego najwięcej czasu trzeba poświęcić na dwie z ostatniej "trylogii": Assassin's Creed Odyssey i Assassin's Creed Valhalla to ponad 140 godzin rozgrywki.