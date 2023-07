Wraca popularna promocja na Xbox Game Pass! Jest też smutna wiadomość dla oszczędnych

Od wczoraj (6.07) obowiązuje nowy cennik za usługi Xbox Game Pass. Xbox Game Pass Ultimate, który zawiera w sobie Xbox Live Gold, EA Play, gry Xbox Game Studios dostępne już w dniu premiery oraz dodatkowe korzyści kosztować będzie od 6.07 - 62,99 zł. To o 8 zł więcej niż dotychczas. Plan Xbox Game Pass Konsola podrożeje z 40 zł do 42,99 zł. Co ciekawe, abonenci Xbox Game Pass PC na ten moment mogą spać spokojnie - ich abonament nie drożeje i nadal będzie kosztować 39,99 zł miesięcznie. Jest drogo - tym bardziej, że Microsoft w ostatnim czasie zrezygnował z próbnego, miesięcznego dostępu do usługi za kilka złotych tłumacząc to zmianami w ofercie i rozważaniami na temat nowych promocji.

Xbox Game Pass za 4 zł. Miesiąc usługi w promocji

Jedną z nich było wprowadzenie darmowych okresów próbnych PC Game Pass dla znajomych - aktywni subskrybenci PC Game Pass oraz aktualni członkowie subskrypcji płatnej Xbox Game Pass Ultimate mogą zaprosić kilku swoich znajomych do skorzystania z darmowego dostępu do abonamentu PC Game Pass. W ramach specjalnej akcji promocyjnej, gracze mogą wysłać maksymalnie pięciu znajomym 14-dniową bezpłatną wersję próbną PC Game Pass.

Teraz Microsoft wraca ze swoją sztandarową promocją Xbox Game Pass Ultimate - pierwszy miesiąc za 4 zł dla nowych i powracających użytkowników. Po upływie okresu promocyjnego opłata za subskrypcję będzie nadal naliczana według ceny regularnej dlatego warto pamiętać, by z niej zrezygnować, jeśli chcecie skorzystać z usługi wyłącznie przez miesiąc. Promocja obowiązuje dla abonamentów Xbox Game Pass Ultimate oraz Xbox Game Pass Konsola.

Powrót promocji za 4 zł to bardzo dobra wiadomość, ale jest też zła. Microsoft w końcu ucina (a przynajmniej mocno ogranicza) sposób, z którego korzystało wielu użytkowników szukających oszczędności i sposobów na tańszy dostęp do Xbox Game Pass - w najdroższej wersji Ultimate. W jaki sposób? Najczęściej przez kumulację abonamentu Xbox Live Gold a następnie zamienieniu go na Xbox Game Pass. Przykładowo - jeden miesiąc Xbox Live Gold pozwalał na uzyskanie jednego miesiąca Xbox Game Pass, a wykupując abonament Live Gold na 3 lata konwertowany był na 3 lata Game Passa, co przynosiło znaczne oszczędności. To się właśnie skończyło wraz z nowym cennikiem tej ostatniej usługi.

Xbox Game Pass za 4 zł powrócił. Promocje i zmiany w cennikach

W przypadku subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate przedpłacony czas subskrypcji Xbox Live Gold, Xbox Game Pass lub EA Play zostanie zamieniony na plan Xbox Game Pass Ultimate według aktualnego współczynnika konwersji, maksymalnie do 36 miesięcy. Konwersja przedpłaconego czasu jest ostateczna i nie podlega zwrotowi, a współczynniki mogą ulec zmianie.

Microsoft zaktualizował swój regulamin i wprowadził zmiany w konwersjach, które już nie są tak atrakcyjne jak do tej pory. Jak to wygląda obecnie?