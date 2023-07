Najlepsze Final Fantasy wkrótce na Xboksie. A to dopiero początek

Final Fantasy XIV zadebiutowało we wrześniu 2010 r. jednak spotkało się z ogromną falą krytyki - zarówno ze strony recenzentów, jak i samych graczy. Decyzją Square Enix serwery zostały wyłączone dwa lata później. W sierpniu 2013 r. gra ponownie zadebiutowała - z nowym podtytułem i nowym reżyserem. A Realm Reborn, za którym stoi Naoki Yoshida szybko stało się jednym z najpopularniejszych przedstawicieli gatunku gier MMORPG i dostępne jest na komputerach PC/Mac i konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Produkcja do tej pory otrzymuje spore rozszerzenia, w tym najnowsze - Endwalker - i nic nie zapowiada, by jej popularność szybko spadła.

Przez wiele lat zastanawiano się, dlaczego FF14 nigdy nie pojawił się na konsolach Xbox. Mówiło się, że Sony ma podpisane umowy, które blokowały inne platformy. Teraz, 10 lat po premierze A Realm Reborn Square Enix oraz Microsoft oficjalnie potwierdzają, że jedna z najbardziej popularnych serii Final Fantasy trafi na konsole Xbox Series X oraz Series.

Final Fantasy XIV na konsolach Xbox. Square Enix i Microsoft podają sobie rękę

Czego mogą się spodziewać gracze, którzy w Final Fantasy XIV zagrają na sprzętach Microsoftu? Gra oferować będzie wszystko to, z czym mają do czynienia gracze PC oraz konsol PlayStation. Wszystkie dodatki i rozszerzania fabularne, stale rozbudowywana zawartość, zadania poboczne i specjalne wydarzenia, w których do zdobycia są unikatowe przedmioty. FF 14 na Xbox Series X oraz Series S oficjalnie zadebiutuje na wiosnę przyszłego roku i pozwoli na wspólną zabawę z graczami wybierającymi inne platformy. Premierę poprzedzą testy beta, które wystartują ramach jednej z aktualizacji 6.5x, co oznacza, że można się jej spodziewać już wkrótce! Wraz z obsługą rozdzielczości 4K na Xbox Series X, obie konsole będą cieszyć się krótkimi czasami ładowania, co z pewnością ucieszy graczy, którzy mieli styczność z tytułem w wersji na PS4, gdzie czasy ładowania były bardzo długie. To rozwiązano wraz z aktualizacją do wersji PS5.

Wraz z zapowiedzią wersji na konsole Xbox, ekipa odpowiedzialna za rozwój Final Fantasy XIV zaprezentowała pierwszy zwiastun kolejnego dodatku fabularnego, którego premiera zapowiedziana jest na przyszłoroczne wakacje. Dawntrail, bo tak będzie się nazywało to rozszerzenie, zaprosi graczy w daleką podróż do krainy Tural, gdzie czekać będzie jeszcze więcej wyzwań, poziomów do zdobycia. Dodatek przyniesie też dwie nowe klasy do wyszkolenia i nowych przeciwników do pokonania.

Jednocześnie na scenie usłyszeliśmy inne - równie ważne - słowa. Wygląda na to, że fani Final Fantasy (i innych gier Square Enix), którzy wciąż czekają na nowe odsłony na Xboksa (w tym Final Fantasy VII Remake oraz Final Fantasy XVI mogą się w ich w końcu doczekać. Choć wczoraj zabrakło konkretów i deklaracji, przedstawiciele Square Enix mają nadzieję, że współpraca z Microsoftem przyniesie graczom kolejne gry, które w przeszłości były zarezerowane wyłącznie na sprzęt konkurencji.