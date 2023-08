Premiery gier - sierpień 2023. Lista wszystkich najgorętszych produkcji!

Exoprimal, Jagged Alliance 3, Pikmin 4, Remnant 2 czy Ratchet & Clank: Rift Apart w wersji na PC — w to graliśmy w lipcu. Futurystyczne egzoszkielety kontra dinozaury, kolejna część legendarnej turówki czy urocza i ekscytująca gra przygodowa stworzona przez legendarnego Shigeru Miyamoto. Czy sierpień będzie w stanie to przebić? Przekonajmy się.

Baldur's Gate 3 (PC) — 3 sierpnia

Baldur's Gate 3 to trzecia odsłona legendarnej serii gier komputerowych osadzonej w świecie Dungeons & Dragons. Gra została stworzona przez studio Larian Studios, a rozgrywka łączy elementy gier RPG z elementami strategii taktycznej, przenosząc graczy do fantastycznego uniwersum Forgotten Realms. Tytuł zaoferuje wiele opcji dostosowania postaci, w tym wybór rasy, klasy, umiejętności i cech charakteru. Gracze mogą również podejmować różnorodne decyzje, które mają wpływ na fabułę, interakcje z innymi postaciami oraz losy bohatera. Obszerna fabuła, różnorodne misje, bogaty świat i wciągająca fabuła to tylko niektóre z plusów Baldur's Gate 3. To RPG z krwi i kości.

Vampire Survivors (Nintendo Switch) — 17 sierpnia

Na pierwszy rzut oka minimalistyczna grafika i niezwykle prosta rozgrywka — ale ma to coś specjalnego w sobie. Arena zapełniającą się wrogami, dodatkowe umiejętności kupowane za zdobywaną walutę. To niepozorna fuzja RPG z rogue-litem, która wygląda na zwykłą, prostą, nawet przeglądarkową grę. Zdaje mi się jednak, że o doskonałości tej produkcji nie muszę nikogo przekonywać, gdyż tytuł został słusznie doceniony — a teraz trafi do graczy na hybrydowej konsoli japońskiego giganta.

The Texas Chain Saw Massacre (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC) — 18 sierpnia

The Texas Chain Saw Massacre to gra na podstawie horroru filmowego z 1974 roku, uznawanego za klasyk gatunku oraz jedno z najważniejszych dzieł kina grozy. Akcja filmu rozgrywa się w Teksasie i skupia się na grupie młodych przyjaciół, którzy podczas podróży przez odległe tereny w krajobrazie Teksasu zostają brutalnie zaatakowani przez zakrwawioną rodzinę kanibali. Rodzina jest na czele z przerażającym i niemyślącym wyłącznie o zabijaniu postacią znaną jako Leatherface. Wykorzystując łańcuchową piłę jako swoje charakterystyczne narzędzie, Leatherface staje się jednym z najbardziej pamiętnych antagonistów w historii kina grozy. Właśnie na tym będzie opierać się gra o tym samym tytule — oferując szaloną i niezwykle brutalną grę multiplayer.

Immortals of Aveum (PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC) — 22 sierpnia

Ascendant Studios i Electronic Arts łączą siły przy nowym projekcie magic shooter — Immortals of Aveum. Przy produkcji pracowali ludzie odpowiedzialni za takie hity jak Dead Space, Halo czy Bioshock. W grze wcielimy się w Jaka, który jest elitarnym magiem, i dołącza do specjalnego zakonu, którego zadaniem jest ocalenie magicznego świata przed nadchodzącą zagładą. Prawdziwą gratką jest jednak sam gameplay, który może przypominać dynamiczną rozgrywkę z DOOM-a. Co Wy na to?

Armored Core 6: Fires of Rubicon (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC) — 25 sierpnia

Gra, której raczej mało kto się spodziewał. FromSoftware, twórcy takich hitów jak Dark Souls, Demon’s Souls, Sekiro: Shadows Die Twice, Bloodborne czy Elden Ring, wzięli się za… wielkie mechy. Produkcja wygląda całkowicie inaczej niż wszystkie największe tytuły japońskiego studia, lecz niech Was to nie zmyli — Armored Core to „Gundamy z pazurem”. Szykujcie się na ciężki klimat, mnóstwo masakrującego się wzajemnie żelastwa i wysoki poziom trudności. Przekonani?

