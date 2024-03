Piekielnie gorąca wiosna z Xbox Game Pass. Będzie w co grać

Pierwsze miesiące 2024 r. dla posiadaczy abonamentu Xbox Game Pass wyglądają naprawdę interesująco. Od początku roku do katalogu trafiło kilka mocnych pozycji, m.in. Hell Let Loose, Assassin’s Creed Valhalla, Resident Evil 2 (Remake) czy Those Who Remain. Dobra passa trwa w najlepsze, czego doskonałym przykładem jest Palworld, które w XGP pojawiło się 19 stycznia. To prawdziwy fenomen w świecie gier wideo, którego nikt się nie spodziewał – nawet twórcy. Początek lutego również nie rozczarowywał. Gracze dostali Train Sim World 4, Resident Evil 3, czy Bloodstained: Ritual of the Night. W marcu do abonamentu dołączyły m.in. Warhammer 40,000: Boltgun, Control Ultimate Edition, oraz dzisiejsza premiera – Lightyear Frontier. Końcówka miesiąca wygląda nadzwyczaj dobrze, tym bardziej, że do katalogu trafia obiecywana gra studia Blizzard, które kilka miesięcy temu trafiło pod skrzydła Microsoftu. Czego można się spodziewać w najbliższych dniach?

Xbox Game Game Pass na koniec marca i początek kwietnia. W co zagracie?

19.03 – już dostępne

Lightyear Frontier (Xbox Series X|S, Chmura, PC) – premiera w ramach Game Preview

MLB The Show 24 (Konsole, Chmura) – premiera

20.03

The Quarry (Konsole, Chmura)

21.03

Evil West (Konsola, Chmura, PC)

26.03

Terra Invicta (PC) – ramach Game Preview

28.03

Diablo IV (Konsole, PC)

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged (Konsole, Chmura, PC)

Open Roads (Konsole, Chmura, PC) – premiera

1.04

Ark: Survival Ascended (Xbox Series X|S, Chmura, PC)

2.04

F1 23 (Chmura) – w ramach EA Play

Superhot: Mind Control Delete (Konsole, Chmura, PC)

Co zniknie z oferty Xbox Game Pass w marcu?

Tradycyjnie, zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

31.03