Najlepsza konsola do GTA VI? Jeszcze nie wyszła, ale będzie gotowa na premierę

To, że PlayStation 5 Pro powstaje nie powinno być większym zaskoczeniem. Pierwsze informacje o mocniejszym wariancie konsoli pojawiły się już w 2022 roku – niecałe dwa lata po premierze PS5. Rok temu do sieci trafiły przecieki wskazujące kierunek, w jakim podążają inżynierowie z Sony. Firma chce, by PlayStation 5 Pro na rynku zadebiutowało pod koniec tego roku - cztery lata po premierze pierwszej wersji konsoli. Mocniejsze podzespoły oznaczają lepszą grafikę. Redaktorzy Insider Gaming wskazywali wtedy, że jedną z kluczowych funkcji nowej PS5 ma być lepsze wykorzystanie ray-tracingu (technologia śledzenia promieni) w grach. Sugerować ma to m.in. wniosek patentowy jaki Sony Interactive Entertainment, jaki firma złożyła w 2022 r. Choć szybko informacje te zostały poddane w wątpliwość przez innego znanego insidera, wiele wskazuje na to, ze serwis miał rację.

PlayStation 5 Pro – znamy szczegóły nowej wersji konsoli

Teraz na światło dzienne wypłynęły dokumenty, które mają pochodzić bezpośrednio od PlayStation. Zaprezentowane w materiale udostępnionym na YouTube na kanale Moore's Law Is Dead, pokazują, że PS5 Pro będzie nieporównywalnie lepszym sprzętem niż jego podstawowa wersja. Z dokumentów ma wynikać, że PlayStation 5 Pro będzie prawdziwym przeskokiem jakościowym w porównaniu z podstawową PS5, która na rynku pojawiła się w 2020 r. i widać już, że z niektórymi tytułami zwyczajnie sobie nie radzi (choć to też kwestia optymalizacji gry). Co zaoferuje mocniejszy wariant?

Renderowanie o 45% szybsze niż w PS5

2-3x ray-tracing (x4 w niektórych przypadkach)

33,5 teraflopów

skalowania/antialiasing PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling)

Obsługa rozdzielczości do 8K

Niestandardowa architektura uczenia maszynowego

Akcelerator AI, obsługujący 300 TOPS 8-bitowych obliczeń / 67 TFLOPS 16-bitowych obliczeń

Informacje te ma potwierdzać również serwis Insider Gaming, który powołuje się na własne, anonimowe źródła. Z oczywistych względów nie wiadomo, kto stoi za tymi deklaracjami, ale redaktorzy serwisu ufają swoim kontaktów w 100 procentach. Dostęp do konsoli i devkitów mają też sami twórcy gier, którzy mogą już pracować nad mocniejszym sprzętem. I nie brakuje już dyskusji nad tym, że PS5 Pro będzie idealnym sprzętem do grania w GTA VI, które w przyszłym roku zadebiutuje na konsolach. Gra będzie wyciskała ostatnie soki z konsol i można śmiało założyć, że podstawowe modele PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S nie poradzą sobie z nią w 100 procentach.

PlayStation 5 Pro jeszcze w tym roku! Sprzęt godny GTA VI

Studio będzie musiało pójść na daleko idące ustępstwa, w tym skupienie się na rozgrywce w 30 klatkach na sekundę. Dopiero sprzęt z dopiskiem Pro ma pozwolić rozwinąć im skrzydła i sprawić, że gra będzie w pełni grywalna w wyższej rozdzielczości i wyższym klatkarzu. Pytanie tylko, czy z podobnym sprzętem wyjdzie do graczy Microsoft – ostatnio pojawiły się oficjalne informacje, że firma już pracuje nad nową generacją swojej konsol. Pod koniec roku Microsoft planuje zaprezentować graczom jeszcze coś – choć nie wiadomo czy chodzi o nową konsolą, mocniejszego Xboksa Series X, czy też urządzenie przenośne, o którym plotkuje się od dawna. Szczegółów jednak nie znamy. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość.

Stock image from Depositphotos