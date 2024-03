CD Projekt RED łączy siły z Amazonem. Wielka gamingowa współpraca

GOG łączy siły z Amazon Luna

GOG to jedna z gałęzi działalności CD Projektu — firmy, którą wszyscy znamy przez Wiedźmina czy Cyberpunka — i jest to platforma cyfrowej dystrybucji gier, która specjalizuje się w oferowaniu klasycznych tytułów oraz nowych produkcji bez mechanizmu DRM (Digital Rights Management). GOG zapewnia graczom możliwość zakupu i pobrania gier w pełnej wersji, umożliwiając swobodne korzystanie z nich na różnych urządzeniach, w tym także offline.

Źródło: GOG

GOG od dłuższego czasu radzi sobie naprawdę nieźle, a dziś ogłasza nową, naprawdę sporą współpracę. Mowa o partnerstwie z Amazon Luna, które ma na celu wprowadzenie katalogu GOG do usługi gier w chmurze firmy założonej przez Jeffa Bezosa. Jak dumnie ogłasza sam GOG, ta współpraca powinna ucieszyć nie tylko graczy, ale również deweloperów, którzy otrzymują nowy sposób dotarcia do milionów użytkowników.

Dostęp do całego katalogu w chmurze i nie tylko

Gracze będą mieli możliwość grania we wszystkie gry już posiadane na GOG (i dostępne również na Lunie) poprzez usługę streamingową Amazona. Nie ma absolutnie żadnego wymogu zakupu czegokolwiek po raz drugi — raz kupione na GOG, należy do właściciela na zawsze. GOG zapowiedział również, że działa to w obie strony — gry dostępne na GOG mogą być kupowane przez klienta Luny, bezproblemowo integrując się z biblioteką sklepową. Innymi słowy, kupowanie gier na GOG (bezpośrednio lub za pośrednictwem Luny) pozwoli na cieszenie się nimi w usłudze cloud gamingowej Luny, a także za pomocą instalatorów offline lub GOG GALAXY.

Źródło; GOG

Amazon Luna — podobnie jak inne usługi tego typu — sprawia, że już posiadane urządzenia (PC, smartfony, tablety, urządzenia Fire TV i smart TV) mogą stać się nowymi platformami do gier. Luna (która jeszcze niestety nie jest oficjalnie dostępna w Polsce) do tego obsługuje również różne urządzenia peryferyjne, takie jak kontrolery Xbox One i Playstation 4, oraz mysz i klawiatura. Co dla wielu osób będzie najważniejsze, to fakt, że ta współpraca pozwoli na granie w chmurze we wszystkie hity polskiego dewelopera — wliczając w to oczywiście Wiedźmina 3 i Cyberpunka 2077.

Źródło: GOG

Grafika wyróżniająca: CD Projekt RED