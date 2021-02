Luty w Xbox Game Pass. Jest w co grać na konsoli, PC i urządzeniu mobilnym

Usługi Xbox Game Pass nie trzeba nikomu specjalnie przedstawiać. Dostępne są subskrypcje Game Pass, z których można korzystać na konsolach Xbox One i na komputerach PC. Subskrypcja planu Xbox Game Pass Ultimate działa na konsolach, komputerach oraz urządzeniach z Androidem (Granie w chmurze w ramach subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate) i jest dostarczana wraz z kontem Xbox Live Gold oraz daje dostęp do biblioteki gier EA Play.

Microsoft przedstawił listę gier, w jakie zagracie jeszcze w tym miesiącu. Tytułów jest kilka, w tym dwie premiery, kontynuacje klasyków i trzy produkcje z bardzo lubianej serii. Każdy gracz, niezależnie od preferowanej platformy, powinien być zadowolony.

Xbox Game Pass w lutym 2021 r. Lista gier

4 lutego w bibliotece Xbox Game Pass pojawi się kilka tytułów. Project Winter dostępne będzie na wszystkie platformy (PC, konsole i Android), podobnie jak The Falconeer. Pecetowcy będą mieli okazję zagrać w ten dzień w Ghost of a Tale. Tydzień później, 11 lutego do oferty zawita Final Fantasy XII The Zodiac Age — remaster świetnego, japońskiego RPG, który swoją oryginalną premierę miał na konsoli Sony PlayStation 2 — w dwunastą odsłonę serii zagracie na konsoli i komputerach. W tym samym dniu do Xbox Game Pass dodane zostaną Jurassic World Evolution (konsole i Android), Stealth Inc. 2: A Game of Clones (konsole i Android), a gracze mobilni sprawdzą się w Wolfenstein: Youngblood.

Xbox Game Pass. Granie w chmurze na urządzeniach z Androidem

Przy okazji gier, które pojawią się niebawem w abonamencie Xbox Game Pass, Microsoft przedstawił listę nowych tytułów, które doczekały się wsparcia sterowania dotykowego na ekranach urządzeń z Androidem. Granie w chmurze w ramach subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate wciąż nie jest dostępne na iOS, ale w najbliższych miesiącach ma się to zmienić. W co zagracie teraz bez konieczności posiadania pada?

Donut County

Enter The Gungeon

Fractured Minds

Monster Sanctuary

River City Girls

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics

The Walking Dead: A New Frontier – Episode 1

The Walking Dead: Michonne – A Telltale Miniseries

The Walking Dead: Season Two

The Walking Dead: The Complete First Season

Touhou Luna Nights

What Remains of Edith Finch

Yes, Your Grace

Xbox Game Pass. Lista gier, które znikną z biblioteki

Nie da się ukryć, że już dawno Xbox Game Pass przyćmił gry z pakietu Games With Gold w ramach abonamentu Xbox Live Gold. Co prawda mówimy tu o rotacyjnym dodawaniu i usuwaniu gier z biblioteki bez możliwości dopisania ich do konta na stałe, ale macie pewność, że trafią do niej mocne hity, a nawet premiery, dzięki którym w ramach jednej, stosunkowo niewielkiej opłaty, macie możliwość zagrania w naprawdę mocne tytuły. A co w najbliższym czasie wypadnie z katalogu Xbox Game Pass? 15 lutego 2021 r. znikną:

De Blob (konsole)

Ninja Gaiden II (konsole)

World of Horror (komputery)

16 lutego z usługi usunięte zostanie dodatkowo: