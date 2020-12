Granie w chmurze, znane także jako Microsoft xCloud, to usługa która wzbudza sporo emocji. Jedni są zachwyceni, inni rozczarowani, a jeszcze inni… właściwie nawet nie mogą wyrazić swojej opinii, bo internet w miejscu ich zamieszkania jest na tyle zły, że uruchomienie tam jakiejkolwiek gry graniczy z cudem. Mimo wszystko zmiany w regulaminie Apple oraz rezygnacja Microsoftu z obecności na iPhone’ach i iPadach jeszcze w czasie bety rozczarowały wielu graczy. Obecnie usługa dostępna jest wyłącznie na urządzeniach z Androidem. Ale wkrótce wróci na urządzenia z iOS oraz iPadOS.

Granie w Chmurze w ramach subskrypcji Xbox Game Pass wiosną wróci na iPhone’a i iPada. Ponadto trafi też na komputery

Jak już wcześniej wiedzieliśmy – Granie w Chmurze w ramach subskrypcji Xbox Game Pass po powrocie na iOS będzie dostępne przez przeglądarkę. Tym samym usługa z dostępem do kilkudziesięciu gier w ramach abonamentu będzie dostępna na kolejnych urządzeniach. Naturalnym jest, że użytkownicy ekosystemu Apple zrobią z tego dobry użytek, ale na nich jeszcze nie koniec. Bowiem z wpisu na Xbox Wire wynika, że udostępnienie Grania w chmurze w przeglądarce będzie dostępne także na komputerach, również przez przeglądarkę. To doskonała wiadomość dla wszystkich użytkowników komputerów, których z gamingowymi bestiami nie mają nic wspólnego. No i co nawet ważniejsze – wszystko to w ramach jednego abonamentu Xbox Game Pass Ultimate, który oferuje dostęp do całego szeregu gier na konsole Xbox i komputery odpalane bezpośrednio, nie przez chmurę.