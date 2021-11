Tradycyjnie, w połowie miesiąca, Microsoft przedstawia listę gier, które trafiają do biblioteki Xbox Game Pass. W co ciekawego zagracie jeszcze w listopadzie? Jest w czym wybierać.

Początek listopada z Xbox Game Pass należał przede wszystkim do Forza Horizon 5. Jedna z największych w tym roku premier na konsolę Microsoftu spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony graczy. Kilka dni temu do biblioteki zawitało Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition. Nie mam jednak dobrych wiadomości związanych z tym tytułem. Odświeżona trylogia GTA to bez wątpienia jedna z tegorocznych porażek w świecie gier, o czym przeczytacie w recenzji Kacpra.

A co Microsoft zaplanował na połowę listopada?

16 listopada:

Dead Space (Chmura) - w ramach EA Play

Dragon Age: Origins (Chmura) - w ramach EA Play

17 listopada:

Next Space Rebels (Chmura, Konsole, PC)

18 listopada:

Exo One (Chmura, Konsole, PC)

Fae Tactics (Chmura, Konsole, PC)

My Friend Pedro (Chmura, Konsole, PC)

Undungeon (Chmura, Konsole, PC)

23 listopada:

Deeeer Simulator (Chmura, Konsole, PC)

Mortal Shell (Chmura, Konsole, PC)

30 listopada:

Evil Genius 2

Warto przypomnieć, że od wczoraj, w ramach abonamentu Xbox Game Pass macie możliwość zagrania w Halo Infinite Multiplayer Beta na konsolach i komputerach. Kampania dla pojedynczego gracza w bibliotece pojawi się 8 grudnia.

Xbox Game Pass w drugiej połowie listopada. Czas pożegnać kilka gier

Tradycyjnie, dwa razy w miesiącu z Game Pass znikają też gry. Warto przy tej okazji przypomnieć, że w odróżnieniu od tytułów oferowanych w Games with Gold w ramach Xbox Live Gold, te dodawane do katalogu Game Pass nie są przypisywane do kont na stałe. A co jeszcze zniknie w tym miesiącu i z początkiem grudnia?

30 listopada:

Call of the Sea (Chmura, Konsole, PC)

FIFA 19 (Konsole, PC) - gra znika z oferty EA Play

Football Manager 2021 (PC)

Football Manager 2021 Xbox Edition (Konsole, PC)

Haven (Chmura, Konsole, PC)

Hello Neighbor (Chmura, Konsole, PC)

Morkredd (Chmura, Konsole, PC)

Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC)

8 grudnia: