Najważniejsza gra Microsoftu w końcu trafia do Xbox Game Pass na PC

Trochę przyszło nam na to poczekać, ale... nareszcie na początku listopada Minecraft: PC Bundle trafi do abonamentu Xbox Game Pass!

Minecraft to fenomen, którego... szczerze nie rozumiem. Od lat obserwuję wszystko co dzieje się wokół gry, tajemnicze-wielkie aktualizacje które nic mi nie mówią, a fani cieszą się na nadchodzące zmiany i rewolucje w tamtejszym świecie. Ale jedna rzecz mi się nie zgadzała... od kiedy Microsoft wystartował z abonamentem Game Pass na PC. Dlaczego nie było w tamtejszej ofercie Minecrafta, a jedyna wersja jaka była do dyspozycji graczy to ta na konsole? Teraz to już właściwie bez większego znaczenia, bo zmieni się to w ciągu najbliższych tygodni.

2 listopada Minecraft trafi do oferty abonamentowej Xbox Game Pass. No nareszcie!

Podczas imprezy Minecraft Live 2021 dla fanów gry przygotowano cały zestaw nowości. Ale na wydarzeniu padła zapowiedź, która dla wielu niewprawionych w tamtejszych bojach może być dużo ważniejszą. Otóż już drugiego listopada 2021 do abonamentu Xbox Game Pass dołączy Minecraft: PC Bundle.

Dlaczego Bundle i co wejdzie w skład paczki? Otóż Minecraft: PC Bundle to zestaw Minecraft: Java Edition oraz Minecraft: Bedrock Edition. Co istotne - między obiema grami będziemy mogli się w łatwy sposób przełączać, a przynajmniej takie obietnice padły podczas konferencji.

Lepiej późno, niż później. Rozumiem że premierę gry w formie abonamentu firma chciała ogarnąć z pompą - no i niewątpliwie taka zapowiedź na imprezie to był strzał w dziesiątkę. Bardziej zastanawia mnie jednak, dlaczego nie zapowiedziano jej... na wcześniejszych edycjach. Nie da się ukryć, że kazano nam trochę poczekać. Fani gry już bez wątpienia mają ją od dawna kupioną, ale taki dostęp to przede wszystkim fajna sprawa dla wszystkich, którzy dopiero planują dołączyć do tamtejszego świata.