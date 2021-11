Xbox Game Pass cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem graczy. Z usługi skorzystają posiadacze konsol Xbox (One oraz Series X|S) i komputerów oraz użytkownicy urządzeń z Androidem i iOS — dzięki graniu w chmurze. Co ciekawego Microsoft przygotował na ten miesiąc?

Usługi Xbox Game Pass nie trzeba nikomu specjalnie przedstawiać. Najwyższy plan - Ultimate to bogata biblioteka gier na konsolach, komputerach oraz urządzeniach z Androidem i iOS (Granie w chmurze w ramach subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate) i jest dostarczana wraz z kontem Xbox Live Gold dając jednocześnie dostęp do katalogu gier EA Play.

Microsoft przedstawił listę gier, w jakie zagracie już w tym miesiącu. Tytułów jest kilka i z różnych gatunków. Każdy gracz, niezależnie od preferowanej platformy, powinien być zadowolony.

Xbox Game Pass w listopadzie. Gry na początek miesiąca

Początek miesiąca nie wygląda specjalnie imponująco, ale im później, tym lepiej. Szykuje się nam kilka mocnych premier - w tym nowej odsłony hitowej produkcji Microsoft. Forza Horizon 5 w usłudze Xbox Game Pass zadebiutuje już 9 listopada i pozwoli graczom przenieść się na otwarte drogi Meksyku, gdzie gracze zasiądą za kierownicami setek samochodów przemierzając świat gry wzdłuż i wszerz. 11 listopada w usłudze pojawi się Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition. Chyba nie trzeba specjalnie tłumaczyć czym jest seria GTA. Los Santos przeszło sporą metamorfozę - odświeżeniu uległa nie tylko grafika, ale sterowanie, celowanie, które wzoruje się na GTA V i pozwoli jeszcze lepiej zwiedzać rozbudowany świat gry.

2 listopada:

Minecraft: Java and Bedrock Editions (PC)

Unpacking (Chmura, Konsole, PC) - premiera

4 listopada:

It Takes Two (Chmura, Konsole, PC) - w ramach EA Play

Kill It with Fire (Chmura, Konsole, PC)

9 listopada:

Football Manager 2022 (PC) - premiera

Football Manager 2022: Xbox Edition (Chmura, Konsole) - premiera

Forza Horizon 5 (Chmura, Konsole, PC) - premiera

11 listopada:

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (Konsole) - premiera

One Step from Eden (Konsole, PC)

Xbox Game Pass w listopadzie. Czas pożegnać kilka gier

Tradycyjnie, nowy miesiąc to także znikające z usługi gry. Warto przy tej okazji przypomnieć, że w odróżnieniu od tytułów oferowanych w Games with Gold w ramach Xbox Live Gold, te dodawane do katalogu Game Pass nie są przypisywane do kont na stałe. A co zniknie w listopadzie?

15 listopada: