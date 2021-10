Xbox Series X w końcu z pełnym wsparciem 4K. Aktualizacja już dostępna

Aktualizacje konsol dzielą się na te, które sprowadzają się zaledwie do poprawek optymalizacji oraz takich, które wprowadzają zmiany w interfejsie użytkownika. Nowe funkcje i rozwiązania ułatwiające korzystanie z konsol nie tylko w czasie gry, ale także poza nią - menu głównym. Zarówno projektanci i programiści z Microsoftu i Sony starali się jak mogli, by system Xbox Series X oraz PlayStation 5 był przystępny, czytelny i naszpikowany różnymi funkcjami. I starają się to robić nadal.

Wraz z najnowszą aktualizacją Xbox Series X zmienia się naprawdę wiele. Jeśli korzystacie z konsoli na telewizorze oferującym rozdzielczości 4K UHD, to z pewnością zauważyliście, że menu konsoli nie jest tak czytelne, jak można było tego oczekiwać. A to dlatego, że interfejs renderowany był w rozdzielczości 1080p i potem skalowany do 4K. A jeśli ktoś patrzył na ekran z dość bliska, ten wie, że nie wyglądało to najlepiej. Dzięki najnowszej aktualizacji, która została udostępniona wczoraj, to się zmienia. Interfejs konsoli Xbox Series X renderowany jest natywnie w 4K oferując wysokiej jakości tekst i elementy graficzne.

Xbox Series X z pełnym wsparciem 4K. Moc nowości w aktualizacji

Jednak interfejs w 4K to niejedyna nowość jaka zawitała do najnowszej aktualizacji Xbox Series. Tryb nocny pozwoli dostosować jasność ekranu, konsoli, jak i podłączonych do niej kontrolerów. Można też sterować jasnością przycisku włącznika konsoli. Oprócz przyciemnienia interfejsu, kontrolera, czy przycisku power na konsoli, aktualizacja wprowadza możliwość ustawienia filtrów niebieskiego światła. Docenią to ci, którzy preferują rozgrywkę późną nocą. Trybem ciemnym można zarządzać ręcznie, ustawić automatyczne włączenie/wyłączenie na podstawie lokalizacji (wschód/zachód słońca) lub według własnych wytycznych.

W menu głównym konsoli pojawiły się też skróty do ustawień dostępności. Pozwalają one na szybkie dostosowanie konsoli do potrzeb konkretnych osób, bez konieczności opuszczania gry czy przekopywania ustawień systemowych Xboxa.

Aktualizacja jest już gotowa do pobrania na konsolach Xbox Series X, Series S oraz Xbox One.