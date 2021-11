Forza Horizon 5 z największą premierą w historii gier Microsoftu

Seria Forza Horizon serca posiadaczy Xboksa na dobre skradła już gdzieś tak mniej więcej przy trzeciej odsłonie (co wcale nie oznacza, że dwie poprzednie były słabe). Nic więc dziwnego, że długo wyczekiwana Forza Horizon 5 okazała się największą, pod względem aktywności graczy w dniu premiery, grą w historii produkcji wydawanych przez Microsoft Games Studios. Liczba graczy jest naprawdę sroga.

Microsoft oficjalnie poinformował dziś, że stan na 10.11.2021 to ponad 4,5 miliona osób aktywnie grających w Forza Motorsport 5, wliczając w to zarówno konsole, pecety, jak i rozwiązania w chmurze. Konkretnie, poinformował o tym szef departamentu Xboksa w Microsofcie, Phil Spencer, a więc człowiek, który raczej wie, co mówi.

(…) Forza Horizon 5 to najlepsze tego typu wyścigi na rynku i prawdopodobnie prędko się to nie zmieni. Jeżeli dodamy do tego nadchodzącą w 2022 nową Forzę Motorsport nastawioną na ściganie na torach, dostaniemy pełny, dwudaniowy posiłek, który zadowoli każdego. Xbox ma markę, którą budował przez lata i nowy Horizon jest tego wspaniałym efektem – tak w podsumowaniu swojej recenzji nową Forzę Horizon 5 wychwalał Tomek Popielarczyk.

Oczywiście, nie należy zapominać też o tym, że gra została udostępniona za darmo posiadaczom abonamentów Game Pass, ale umówmy się – nie wystarczy wyłącznie głośny tytuł i obecność na wspomnianej platformie, by wykręcić taki astronomiczny wynik. Już teraz ciekawi mnie, jak na tle Forzy Horizon 5 wypadnie nowe Halo Infinite, którego premiera zaplanowana została na 15 listopada.

Poza tym, ci najbardziej hardkorowi fani marki tak bardzo nie mogli doczekać się pierwszego kontaktu z Forzą Horizon 5, że znaczna część z nich - konkretnie: ponad milion osób - wykupiła sobie jednodniowy, wcześniejszy dostęp, który dała im Edycja Premium za 99 dolarów. To się nazywa oddanie dla marki. Tym bardziej, że nowa Forza Horizon – podobnie jak inne gry wydane przez Microsoft Games Studios - w usłudze Xbox Game Pass pozostanie raczej dożywotnio.

A jak Wasze wrażenia z ogrywania nowej Forzy Motorsport 5? Czy to naprawdę najlepsze tego typu wyścigi, tak jak twierdzi Tomek? Dajcie znać w komentarzach!