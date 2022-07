W co zagracie w drugiej połowie lipca? Już jutro do katalogu Xbox Game Pass dołączą nowe tytuły.

Czerwiec i lipiec były miesiącami pełnych wrażeń. W ostatnich tygodniach dostaliśmy konferencję Xbox & Bethesda Games Showcase, rozszerzoną prezentację Showcase: Extended, i zapowiedź aplikacji dla telewizorów Samsung, która jest już dostępna i pozwala na granie w chmurze Xbox. Firma nie zapomina jednak o grach. Tradycyjnie, w połowie miesiąca Microsoft przedstawiał rozpiskę gier, które do usługi Xbox Game Pass dołączą w kolejnych dniach.

Xbox Game Pass w lipcu. Nowe gry już jutro!

Co pojawi się w katalogu Xbox Game Pass do końca miesiąca?

19.07

As Dusk Falls (Konsole, Chmura, PC) - Premiera

Ashes of the Singularity: Escalation (PC)

Watch Dogs 2 (Konsole, Chmura, PC)

21.07

MotoGP 22 (Konsole, Chmura, PC)

Torment: Tides of Numenera (Konsole, Chmura)

29.07

Inside (Konsole, Chmura, PC)

Nie ma tego dużo, ale gry dołączające do katalogu Xbox Game Pass z pewnością znajdą chętnych graczy. Na szczególną uwagę zasługuje przygodówka As Dusk Falls o losach dwóch rodzin, których losy łączy jeden niepozorna stłuczka na drodze, a ich przygody rozciągają się na przestrzeni 30 lat. Oferująca rozgrywkę kooperacyjną do 8 osób oraz towarzyszy jej aplikacja mobilna umożliwiająca m.in. podejmowanie decyzji z ekranu smartfona.

A skoro jesteśmy przy smartfonach. W katalogu pojawiło się też kilka zaktualizowanych tytułów, które zyskały wsparcie sterowania dotykowego na urządzeniach mobilnych. Bez kontrolera zagracie teraz w:

Citizen Sleeper

Disc Room

Escape Academy

Garden Story

Little Witch in the Woods

Lost In Random

Spacelines from the Far Out

Umurangi Generation

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Xbox Game Pass w lipcu. Czas pożegnać kilka gier

Tradycyjnie, zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

