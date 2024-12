Gigantyczna wyprzedaż gier na PlayStation! Taniej nawet o 75%!

Jubileuszowa wyprzedaż gier na konsole PlayStation już ruszyła. Przyjrzyjmy się bliżej dziesięciu hitom, które można teraz zdobyć w niższych cenach, a które są tylko ułamkiem tego, co można nabyć za wiele, wiele mniej. Na miłośników przygód czeka A Plague Tale: Innocence, gra, która przenosi nas w realia XIV-wiecznej Francji, gdzie wraz z dwójką rodzeństwa musimy stawić czoła pladze szczurów i mrocznym sekretom Inkwizycji. Assassin's Creed Valhalla to epicka podróż wikingów, pełna brutalnych walk, intryg i eksploracji. Dla fanów postapokalipsy Horizon Forbidden West oferuje olbrzymi, otwarty świat pełen tajemniczych maszyn i plemiennych konfliktów.

Jubileuszowa wyprzedaż gier na PlayStation - wielkie przeceny

W Ghost of Tsushima Director's Cut wcielamy się w samuraja walczącego z mongolską inwazją, a Death Stranding Director's Cut to poruszająca historia o łączeniu ludzi w rozbitym świecie. Emocjonujące wyścigi zapewni Gran Turismo 7, gdzie za kierownicą realistycznie odwzorowanych samochodów możemy ścigać się na najsłynniejszych torach świata. Miłośnicy horroru z pewnością docenią Resident Evil Village, gdzie wcielamy się w Ethana Wintersa, który musi stawić czoła przerażającym istotom w tajemniczej wiosce. Z kolei The Last of Us Part I to remake kultowej gry, która opowiada historię Joela i Ellie w świecie opanowanym przez zainfekowanych. W It Takes Two dwójka graczy musi współpracować, aby pokonać przeszkody i uratować swoje małżeństwo. Natomiast Spider-Man: Miles Morales to dynamiczna gra akcji, w której wcielamy się w nowego Spider-Mana i chronimy Nowy Jork przed złoczyńcami - wszyscy wiemy o co chodzi.

Pełną listę gier w wyprzedaży znajdziecie na stronie sklepu oraz najnowsze przeceny w PSPrices. Zachęcamy też do zajrzenia do posta na Pepperze, gdzie można zapoznać się z wyszczególnionymi tytułami. Wśród polecanych gier są wielkie hity (eksluzywne) na PlayStation, więc to może być bardzo dobra okazja na uzupełnienie biblioteki.