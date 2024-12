rudzień to miesiąc prezentów, a Amazon Prime Gaming nie zawodzi, oferując swoim subskrybentom prawdziwą lawinę darmowych gier. Już teraz możecie zgarnąć STAR WARS: Bounty Hunter, dynamiczną grę akcji, w której wcielacie się w łowcę nagród Jango Fetta. Fanów przygodówek z pewnością ucieszy Tomb Raider: Underworld, gdzie Lara Croft wyrusza na poszukiwania nordyckiego artefaktu. Jeśli wolicie gry kooperacyjne, to Overcooked! 2 zapewni Wam mnóstwo frajdy i chaosu w kuchni. Miłośnicy Dzikiego Zachodu powinni sięgnąć po Call of Juarez: Gunslinger, strzelaninę FPP pełną dynamicznych starć. A jeśli szukacie czegoś mroczniejszego, to Dredge, gra RPG o rybaku eksplorującym tajemniczy archipelag, z pewnością przypadnie Wam do gustu.

Prime Gaming - darmowe gry

To jednak nie wszystko! Już 5 grudnia do oferty dołączą kolejne hity. Będzie można zagrać w Quake II, kultową strzelankę z lat 90., oraz w Disney Pixar WALL-E, uroczą platformówkę opartą na filmie animowanym. 12 grudnia przyniesie następną porcję gier, w tym piękną przygodówkę Planet of Lana, strategię turową Hero’s Hour z elementami RPG, a także survival horror The Coma: Recut. Znajdzie się też coś dla fanów symulatorów - Electrician Simulator pozwoli Wam wcielić się w rolę elektryka. Nie zabraknie również klasycznej gry przygodowej typu „wskaż i kliknij” - ReDrawn: The Painted Tower Collector’s Edition.

W kolejnych tygodniach grudnia pojawią się m.in. komediowa gra przygodowa Nine Witches: Family Disruption, asymetryczna strzelanka wieloosobowa Predator: Hunting Grounds, scrollowana strzelanka Aces of the Luftwaffe — Squadron Extended Edition, horror psychologiczny Simulakros, świąteczna gra przygodowa Christmas Fables: The Magic Snowflake Collector’s Edition, a na sam koniec psychologiczny horror The Town of Light.

Darmowe gry Prime Gaming - lista grudzień 2024

Gry dostępne od dzisiaj:

STAR WARS™: Bounty Hunter™ - GOG

Tomb Raider: Underworld - GOG

Overcooked! 2 - GOG

Call of Juarez Gunsliger - GOG

Dredge - GOG

Gry dostępne od 5 grudnia:

Quake II - GOG

Disney Pixar WALL-E - do odbioru w launcherze Amazon Games

Gry dostępne od 12 grudnia:

Planet of Lana - GOG

Hero’s Hour - GOG

The Coma: Recut - GOG

Electrician Simulator - do dopisania w launcherze Epic Games Store

ReDrawn: The Painted Tower Collector’s Edition - do odbioru w launcherze Amazon Games

Gry dostępne od 19 grudnia:

Nine Witches: Family Disruption - do odbioru w launcherze Amazon Games

Predator: Hunting Grounds - do dopisania w launcherze Epic Games Store

Aces of the Luftwaffe — Squadron Extended Edition - do odbioru w launcherze Amazon Games

Simulakros - do odbioru w launcherze Amazon Games

Christmas Fables: The Magic Snowflake Collector’s Edition - do odbioru w launcherze Amazon Games

Gry dostępne od 26 grudnia: