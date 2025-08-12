Starty rakiet w Europie? Tak, i to nie w Rosji

Szkocka firma Skyrora jako pierwsza w historii Wielkiej Brytanii otrzymała licencję na pionowy start rakiety z terytorium kraju. Zezwolenie pozwoli na realizację do 16 lotów rocznie z kosmodromu SaxaVord na Wyspach Szetlandzkich, a pierwszy start planowany jest najwcześniej pod koniec 2025 roku.

Szkocka firma Skyrora przeszła do historii, stając się pierwszym przedsiębiorstwem z Wielkiej Brytanii, które otrzymało licencję na pionowy start rakiety z terytorium kraju. Zezwolenie wydane przez brytyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego (CAA) pozwala na realizację do 16 startów rocznie ze świeżo otwartego kosmodromu SaxaVord Spaceport, zlokalizowanego na Wyspach Szetlandzkich.

Reklama

To pierwszy taki przypadek. Rakiety będą startować z wysp brytyjskich

To pierwsza tego typu licencja przyznana rodzimemu operatorowi. Obejmuje ona suborbitalne loty rakiety Skylark L, a w przyszłości ma otworzyć drogę do startów większej, orbitalnej wersji – Skylark XL. Sam kosmodrom SaxaVord już wcześniej uzyskał certyfikat bezpieczeństwa, a proces licencyjny Skyrory uwzględniał m.in. kwestie bezpieczeństwa, zobowiązania międzynarodowe oraz wpływ środowiskowy.

– Uzyskanie pierwszej w historii licencji na prowadzenie startów w Wielkiej Brytanii to dowód ciężkiej pracy całego naszego zespołu – podkreślił w oświadczeniu Volodymyr Levykin, prezes Skyrory. Jak dodał, rozwój krajowych zdolności rakietowych jest kluczowy nie tylko dla rozwoju biznesu i umacniania pozycji Wielkiej Brytanii w sektorze kosmicznym, ale również z punktu widzenia strategicznej obronności.

Pierwszy start z Wysp Szetlandzkich nie nastąpi jednak wcześniej niż pod koniec 2025 roku, a najpewniej dopiero początkiem 2026 roku. Levykin zaznaczył, że choć firma ma gotową rakietę i licencję, to tegoroczny lot z brytyjskiego terytorium jest mało prawdopodobny. Alternatywą są starty z Australii, Omanu czy Islandii, gdzie w 2022 roku podjęto nieudaną próbę wyniesienia Skylarka L.

Warto dodać, że Skyrora nie jest pierwszym w ogóle podmiotem z licencją na pionowy start w Wielkiej Brytanii. W styczniu niemiecka Rocket Factory Augsburg uzyskała zezwolenie na 10 startów rocznie, mimo że rok wcześniej jej rakieta RFA One eksplodowała podczas testu silnika w SaxaVord. RFA znalazła się w gronie firm wybranych przez Europejską Agencję Kosmiczną w ramach programu European Launcher Challenge.

Grafika: SaxaVord