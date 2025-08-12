WhatsApp z nowością. Szkoda, że dopiero teraz

WhatsApp wprowadza w wersji beta dla Androida nową funkcję, która pozwoli administratorom grup decydować, czy link zaproszenia będzie widoczny dla wszystkich członków, czy tylko dla nich samych. Rozwiązanie ma ułatwić zapraszanie nowych osób i odciążyć adminów.

WhatsApp rozpoczął publiczne testy funkcji, która pozwoli administratorom grup decydować, kto może zobaczyć i udostępnić link zaproszenia do grupy. Nowe ustawienie pojawiło się w najnowszej wersji beta aplikacji dla Androida (2.25.23.5) i jest dostępne dla części testerów, a w najbliższych tygodniach ma trafić do kolejnych użytkowników.

WhatsApp z nowością na Androida

Dotychczas tylko administratorzy mieli dostęp do linku i kodu QR umożliwiającego dołączenie do grupy. Członkowie, którzy chcieli zaprosić nowe osoby, musieli każdorazowo prosić admina o przesłanie odnośnika. W dużych czatach społecznościowych czy projektowych generowało to opóźnienia i dodatkowe obowiązki dla prowadzących.

Nowa funkcja umieszczona w sekcji narzędzi administracyjnych pozwoli ustawić, czy link i kod QR będą widoczne wyłącznie dla adminów, czy dla wszystkich członków grupy. Dzięki temu – jeśli administrator zdecyduje – każdy uczestnik będzie mógł zaprosić nowe osoby, co może przyspieszyć rozwój społeczności, zwłaszcza w trakcie wydarzeń, kampanii czy projektów wymagających szybkiego powiększania grona odbiorców.

Grafika: WABetaInfo

Domyślnie opcja jest wyłączona, aby zachować prywatność i kontrolę nad dostępem do grupy. Włączenie jej wymaga świadomej decyzji administratora, który w każdej chwili może cofnąć zmianę. Jeśli funkcja zostanie wyłączona, WhatsApp automatycznie resetuje link zaproszenia, uniemożliwiając wykorzystanie wcześniej udostępnionych odnośników przez osoby spoza grupy.

Rozwiązanie może znaleźć zastosowanie w grupach o charakterze publicznym lub półpublicznym, takich jak zespoły wolontariuszy, grupy studenckie czy społeczności fanów. Przykładowo, prowadzący kurs online może udostępnić link wszystkim uczestnikom, by ci mogli łatwo dodać kolegów z klasy, bez konieczności każdorazowego kontaktowania się z administratorem.

Grafika: depositphotos.com