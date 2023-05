Czerwiec w Xbox Game Pass. Premiery na początek miesiąca

Maj w abonamencie Xbox Game Pass wyglądał naprawdę interesująco. Choć gracze nie pozostawili suchej nitki na Red Fall, które okazał się sporym rozczarowaniem, co potwierdza też nasza recenzja, którą przygotował Patryk, tak na przestrzeni ostatnich tygodni w katalogu pojawiły się także Ravenlok, Weird West: Definitive Edition, Shadowrun Trilogy, fuga: Melodies of Steel 2, FIFA 23, Eastern Exorcist, Ghostlore, Planet of Lana, Cassette Beasts, Massive Chalice, Railway Empire 2 i Chicory: A Colorful Tale. Wraz z końcem miesiąca dowiadujemy się, co do Xbox Game Pass trafi w najbliższych dniach. Zapowiada się całkiem interesująco.

Xbox Game Pass w czerwcu. Lista gier

1.06

Car Mechanic Simulator 2021 (Konsole, Chmura, PC)

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer (Konsole, Chmura, PC) - premiera

The Big Con (Konsole, Chmura, PC)

6.06

Amnesia: The Bunker (Konsole, Chmura, PC)

Hypnospace Outlaw (Konsole, Chmura, PC)

8.06

Rune Factory 4 Special (Konsole, Chmura, PC)

Stacking (Konsole, Chmura)

13.06

Dordogne (Konsole, Chmura, PC) - premiera

Xbox Game Pass w czerwcu. Co zniknie z oferty?

Tradycyjnie, zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

15.06

Bridge Constructor Portal (Konsole, Chmura, PC)

Chorus (Konsole, Chmura, PC)

Maneater (Konsole, Chmura, PC)

Mortal Shell (Konsole, Chmura, PC)

Serious Sam 4 (Konsole, Chmura, PC)

Total War: Three Kingdoms (PC)

Warto też pamiętać, że w ostatnim czasie Microsoft zrezygnował z promocji, która pozwalała wypróbować Xbox Game Pass Ultimate w bardzo niskiej cenie - obecnie nie znajdziemy oferty taniego dostępu do katalogu gier. W zamian tego firma rozważa wprowadzenie innych promocji, które pozwolą nowym członkom skorzystać z abonamentu. Z pierwszej z nich skorzystają gracze PC. To oferta dla aktywnych abonentów PC Game Pass, którzy mogą podzielić się 5 zaproszeniami pozwalającymi na skorzystanie z 14-dniowej bezpłatnej wersję próbnej PC Game Pass. Abonament, który miesięcznie kosztuje 39,99 zł oferuje:

setki wysokiej jakości gier na PC

Nowe gry dodawane przez cały czas

Gry od Xbox Game Studios dostępne już w dniu premiery

Ekskluzywne zniżki dla członków i oferty na wyłączność

Konto EA Play na komputer w ramach abonamentu

dodatkowe korzyści w grach Riot Games

Szczegóły promocji znajdziecie w osobnym wpisie PC Game Pass za darmo dla znajomych. Podaruj abonament 5 osobom.