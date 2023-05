PC Game Pass za darmo dla znajomych. Podaruj abonament 5 osobom

PC Game Pass do usługa oferująca dostęp do bogatego katalogu gier na komputery PC bez konieczności inwestowania w najdroższy abonament Game Pass Ultimate oferujący dodatkowo możliwość grania w te tytuły na konsolach Xbox. PC Game Pass zawiera również dodatkowo usługę EA Play na komputer z systemem Windows bez dodatkowych kosztów. Dzięki EA Play użytkownicy uzyskują dostęp do kolekcji najlepszych tytułów EA, ekskluzywnych nagród w grach i wczesnych wersji próbnych wybranych nowych gier.

Co oferuje PC Game Pass?

PC Game Pass kosztuje 39,99 zł i oferuje:

setki wysokiej jakości gier na PC

Nowe gry dodawane przez cały czas

Gry od Xbox Game Studios dostępne już w dniu premiery

Ekskluzywne zniżki dla członków i oferty na wyłączność

Konto EA Play na komputer w ramach abonamentu

dodatkowe korzyści w grach Riot Games

Teraz w ramach abonamentu pojawia się dodatkowa korzyść - możliwość zaproszenia znajomych do PC Game Pass, by ci mogli bezpłatnie wypróbować usługę.

Zaproś znajomych do PC Game Pass. Microsoft rozdaje darmowe abonamenty!

Wraz z zaprezentowaniem nowej oferty Game Pass, Microsoft poinformował o uruchomieniu programu, w którym aktywni subskrybenci PC Game Pass oraz aktualni członkowie subskrypcji płatnej Xbox Game Pass Ultimate mogą zaprosić kilku swoich znajomych do skorzystania z darmowego dostępu do abonamentu PC Game Pass. W ramach specjalnej akcji promocyjnej, gracze mogą wysłać maksymalnie pięciu znajomym 14-dniową bezpłatną wersję próbną PC Game Pass.

Podaruj znajomym 14 dni PC Game Pass za darmo - jak to zrobić?

Sprawa podarowania maksymalnie 5 znajomym 14-dniowego abonamentu PC Game Pass zupełnie za darmo jest bardzo prosta - pod warunkiem, że jesteście aktywnymi użytkownikami PC Game Pass lub Xbox Game Pass Ultimate. Cała procedura sprowadza się do kilku kroków:

Zaloguj się za pomocą swojego konta - zaloguj się na to samo konto, na którym posiadasz subskrypcję PC Game Pass lub Ultimate, aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do okresu próbnego. Zaproś maksymalnie pięciu znajomych - możesz zaprosić do pięciu znajomych. Skopiuj dostępny kod/łącze do okresu próbnego, wklej je w ulubionej aplikacji do obsługi poczty e-mail lub wiadomości tekstowych i wyślij znajomej osobie. Z bezpłatnych okresów próbnych mogą skorzystać tylko nowi członkowie. Sprawdź ponownie - twój znajomy będzie miał 30 dni na skorzystanie z bezpłatnego okresu próbnego i nie może być obecnym ani poprzednim użytkownikiem usługi Game Pass. Jeśli znajomi nie zrealizują kodu, okres próbny będzie dostępny do ponownego udostępnienia po 30 dniach. Możesz zobaczyć status wersji próbnych, logując się z powrotem na stronie xbox.com/sharepcgamepass.

Warto jednak pamiętać, że nie wszyscy będą mogli udostępnić swoim znajomym bezpłatną wersję próbną abonamentu PC Game Pass. Dotyczy to przede wszystkim tych, którzy sami korzystają z bezpłatnej wersji próbnej. Aby zakwalifikować się do oferty z 5 okresami próbnymi i móc wysłać po jednym do 5 poszczególnych znajomych, gracze muszą posiadać płatne członkostwo PC Game Pass lub Xbox Game Pass Ultimate. Co ciekawe, z oferty nie mogą skorzystać gracze z Rosji (co jest raczej oczywistością) oraz Turcji - tu jednak Microsoft nie zdradza dlaczego nałożył na ten kraj dodatkowe ograniczenia.