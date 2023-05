Biznes gier komputerowych przeszedł potężną transformację od momentu swojego powstania. Od pierwszych gier, które nie były w żaden sposób regulowane, po serii protestów niektórych środowisk mamy dziś sytuacje, w której każdy nowy tytuł musi być odpowiednio oznaczony, aby nie trafił do nieodpowiedniego konsumenta. To, w jaki sposób jest to respektowane i weryfikowane, to zupełnie inna kwestia, natomiast faktem jest, że dziś w Europie mamy kompletny system klasyfikacji gier pod kątem treści kontrowersyjnych, który przekłada się na to, jakie oznaczenia widnieją na pudełku.

Czym jest system PEGI?

PEGI to nic innego jak skrót od Pan European Game Information, czyli ogólnoeuropejski system informacji o grach. Powstał on w 2003 roku i jego celem było zastąpienie wielu różnych regionalnych systemów klasyfikacji. Obecnie działa na terenie 39 krajów Europy. Oczywiście, w innych regionach świata spotkamy się z innymi systemami, jednak wszystkie one działają bardzo podobnie do PEGI i wychodzą z tych samych założeń. Mamy tu więc klasyfikację wszystkich potencjalnie niebezpiecznych treści i na ich podstawie dostajemy klasyfikację wiekową danej produkcji.

Dla przykładu - podobnym systemem, z którym możemy się spotkać, jest ESRB - Entertainment Software Rating Board używany w Stanach Zjednoczonych. Tam chociażby mamy podział na klasy. "E" oznacza grę dla wszystkich, T to gry dla nastolatów (13+), M to skrót od "mature" i gry z takim oznaczeniem mogą drafić do osób powyżej 17 roku życia, a A to gry dla dorosłych użytkowników. W skład czynników wpływających na to, jaką klasę dostanie gra, wchodzą takie elementy jak pokazywanie użycia wyrobów tytoniowych, przemoc, czy niepoprawny język.

Oznaczenia PEGI - o czym informują?

W Polsce oczywiście obowiązuje system PEGI, który dziś dzieli gry na pięć kategorii. Mamy tu więc gry przeznaczone dla dzieci od 3 roku życia, dla tych powyżej 7 lat, a następnie - od 12 i 16 lat, aby zakończyć na grach dla dorosłych. Dodatkowo, czasami mamy też czasami ikonę wykrzyknika dodawaną do wszystkich grup oprócz "18" , umieszczaną gdy PEGI uważa, że gra powinna być używana pod nadzorem osób dorosłych.

Źródło: Depositphotos

Oprócz tego mamy obecnie 9 kategorii, które mogą podnieść regulacje wiekowe dla produkcji:

Wulgarny język - w zależności od tego, jak bardzo wulgarny jest, może on sprawić, że gra będzie posiadała oznaczenie PEGI 12 (drobne przekleństwa), 16, aż do 18 (bardzo duża wulgarność).

w zależności od tego, jak bardzo wulgarny jest, może on sprawić, że gra będzie posiadała oznaczenie PEGI 12 (drobne przekleństwa), 16, aż do 18 (bardzo duża wulgarność). Dyskryminacja - każda dyskryminacja na dowolnym tle w grze sprawia, że gra otrzymuje PEGI 18.

- każda dyskryminacja na dowolnym tle w grze sprawia, że gra otrzymuje PEGI 18. Narkotyki - użycie bądź odwoływanie się do użycia narkotyków sprawia, że gra otrzymuje oznaczenie PEGI 18 bądź 16.

- użycie bądź odwoływanie się do użycia narkotyków sprawia, że gra otrzymuje oznaczenie PEGI 18 bądź 16. Strach - jeżeli gra bazuje na strachu (np. jest horrorem) w zależności od tego, czego dotyczy, może otrzymać PEGI 7, 12 bądź 16.

- jeżeli gra bazuje na strachu (np. jest horrorem) w zależności od tego, czego dotyczy, może otrzymać PEGI 7, 12 bądź 16. Hazard - każda gra z mechanikami hazardowymi otrzymuje PEGI 18.

- każda gra z mechanikami hazardowymi otrzymuje PEGI 18. Seks - treści seksualne w zależności od stopnia natężenia otrzymują status PEGI 12, 16 bądź 18.

- treści seksualne w zależności od stopnia natężenia otrzymują status PEGI 12, 16 bądź 18. Przemoc - jeżeli przemoc w grze jest nierealistyczna, gra może otrzymać nawet PEGI 7. Im bardziej realistyczna przemoc, tym bardziej podnosi się wymagany wiek gracza, aż do PEGI 18.

- jeżeli przemoc w grze jest nierealistyczna, gra może otrzymać nawet PEGI 7. Im bardziej realistyczna przemoc, tym bardziej podnosi się wymagany wiek gracza, aż do PEGI 18. Transakcje wewnątrz gry - w odpowiedzi na falę lootboxów, PEGI dodała kolejne oznaczenie, pokazujące że wewnątrz gry można kupić cyfrowe dobra za prawdziwe pieniądze. Póki co nie wpływa to jednak na wymagania wiekowe i znajduje się nawet na grach PEGI 3.

Oczywiście oznaczenia PEGI zmieniają się z czasem. Dla przykłądu, w latach 2003-2015 istniało ostrzeżenie o tym, że gra posiada tryb online. Tak samo informacje o transakcjach zostały dodane do grupy w 2018 roku.

Źródło: Depositphotos